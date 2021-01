Zwar sinkt die Inzidenz, einen Grund zu feiern gibt es aber noch lange nicht. Es ist sogar nach wie vor verboten, daran erinnert die Polizei - wenn es sein muss sogar mit einem persönlichen Besuch. So geschehen in der Nacht auf Freitag in Neuperlach: Kurz vor zwei Uhr in der Nacht hatte sich ein Anrufer über eine laute Party in einem Mehrfamilienhaus am Karl-Marx-Ring beschwert. Die Streifenbeamten trafen auf fünf Personen im Alter zwischen 16 und 23 Jahren, die gemeinsam mit einem 37-Jährigen in dessen Wohnung feierten. Gemeldet waren sie an unterschiedlichen Wohnsitzen in München, im Landkreis Fürstenfeldbruck und im Landkreis Starnberg. Masken trugen sie bei ihrer Party natürlich keine. Die Polizei beendete das Fest und schickte alle Besucher nach Hause - nicht ohne vorher Anzeigen wegen Verstoßes gegen die Infektionsschutzverordnung zu stellen. Eine 16-Jährige wurden von den Beamten nach Hause gefahren, wie üblich in solchen Fällen wurde auch das Jugendamt unterrichtet.