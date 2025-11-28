Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Neuperlach sind am Donnerstagabend sechs Personen verletzt worden – eine 22 Jahre alte Frau so schwer, dass sie vom Rettungsdienst in die Intensivstation einer Münchner Klinik gebracht werden musste. Drei weitere Frauen im Alter von 16, 57 und 88 Jahren wurden zur medizinischen Versorgung ebenfalls ins Krankenhaus transportiert, eine 60- und eine 64-Jährige konnten ambulant behandelt werden. Alle hatten Rauchvergiftungen erlitten.

Mehrere Anrufer hatten am Donnerstagabend gegen 22 Uhr die Feuerwehr alarmiert, dass es im dritten Stock eines Wohnhauses an der Kurt-Eisner-Straße brenne. Das Treppenhaus sei bereits verraucht, und mehrere Menschen stünden an Fenstern oder auf Balkonen. Die Einsatzkräfte retteten drei Personen aus dem Treppenhaus und drei weitere mittels einer Drehleiter. Nach Angaben der Polizei hatten zwei Frauen ihre brennende Wohnung selbständig verlassen; bei ihnen handelt es sich um die 22-Jährige und ihre 57 Jahre alte Mutter.

Die Brandwohnung ist nach Auskunft der Feuerwehr bis auf Weiteres unbewohnbar. Die kurzzeitig evakuierten Bewohnerinnen und Bewohner anderer Wohnungen konnten nach den Löscharbeiten und Entrauchungsmaßnahmen zurück in ihre Räumlichkeiten. Die Brandursache ist bislang unbekannt, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.