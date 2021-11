Bei einem Wohnungsbrand in der Kurt-Eisner-Straße in Neuperlach sind am frühen Montagmorgen zwei Menschen verletzt worden. Dabei erlitt ein 40 Jahre alter Mann eine leichte und eine 49 Jahre alte Frau ein schwere Rauchvergiftung. Der Mann war gegen 3.30 Uhr von einer Bewohnerin des Mehrfamilienhauses wegen einer Rauchentwicklung im Gebäude alarmiert worden. Während die Nachbarn sofort Feuerwehr und Polizei verständigten, suchte der 40-Jährige im Haus nach der Ursache des Rauchs. Im zweiten Stock hörte er dann einen Rauchmelder; durch die bereits leicht geöffnete Tür drang er in die betreffende Wohnung ein und fand dort die hilflose Bewohnerin am Boden liegend. Der Mann zog die 49-Jährige sofort aus der Wohnung heraus und versuchte anschließend, den in der Küche entstandenen Brand mit Wasser zu löschen. Die inzwischen eingetroffenen Rettungskräfte transportierten die schwer verletzte 49-Jährige umgehend in ein Krankenhaus; ihr Retter wurde ebenfalls zur Behandlung dorthin gebracht. Wie der Brand entstanden ist, ist unklar. Das zuständige Kommissariat 13 hat die Ermittlungen übernommen.