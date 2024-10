An der Thomas-Dehler-Straße in Neuperlach könnte unter anderem ein 15-stöckiges Haus mit mehreren hundert Wohnungen entstehen. Die bisherige Bebauung soll dabei zum Teil integriert werden.

Von Sebastian Krass

Von oben sieht der Komplex aus wie ein X-Chromosom. Sieht man ihn als Passantin oder Passant, dann erscheint er als ein arg in die Jahre gekommener großer Bürokasten. Aber es ist einer, an dem Tag für Tag sehr viele Menschen vorbeikommen, mitten in Neuperlach, schräg gegenüber dem PEP-Einkaufszentrum. Und in den auch viele Menschen hineingehen.