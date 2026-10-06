Die Brot- und Feinbäckerei Neulinger stellt Ende Oktober ihren Betrieb ein. „Nun ist es Zeit für den wohlverdienten Ruhestand“, heißt es auf der Website des Münchner Unternehmens. Auch auf einem Aushang an einer Filiale kündigt Inhaber Ludwig Neulinger an, sich nach 25 Jahren mit Bio-Broten und Kuchen zur Ruhe zu setzen. Produktion und Verkauf unter dem Namen Neulinger ende demnach nach dem 31. Oktober.

Für einen Teil der Kundschaft geht es an den bisherigen Standorten weiter: Die Fritz Mühlenbäckerei übernimmt nach Angaben Neulingers die beiden Läden an der Volkartstraße in Neuhausen sowie voraussichtlich eine Filiale an der Wörthstraße in Haidhausen. Der Name werde sich ändern, die Idee bleibe. Bio, guter Geschmack und Qualität, schreibt Neulinger auf seiner Website.

Geschlossen werden sollen dagegen die Filiale an der Gotzinger Straße in Sendling und ein Geschäft an der Landsberger Straße. Guthaben auf Neulinger-Kundenkarten können noch bis einschließlich 31. Oktober in den Neulinger-Läden ausgezahlt werden.

Die Nachricht bewegt Kundinnen und Kunden. Eine Leserin aus Sendling schreibt, die Bäckerei sei für sie und andere über viele Jahre „ein Highlight“ gewesen – wegen der Bio-Waren, aber auch als sozialer Treffpunkt. Dort habe es Musikabende und Breznbackkurse gegeben. Sie werde vor allem das freundliche Personal vermissen. Das Café sei ein Ort gewesen, an dem man sich habe wohlfühlen können.

Ludwig Neulinger war für eine Stellungnahme bis Dienstagabend nicht zu erreichen. Er stammt nach Angaben auf der Unternehmenswebsite aus einer Dorfbäckerei in Niederbayern. Schon als Kind habe er sich für die Backstube und Teig begeistert. Seine Eltern waren ebenfalls Bäcker. Weil er am liebsten in der Backstube blieb, hätten sie ihm dort sogar einen Liegestuhl zum Schlafen aufgestellt. Eigentlich hätte Neulinger gern die Familienbäckerei übernommen. Als das nicht klappte, ging er als Geselle nach München. 2001 eröffnete er seine erste eigene Bäckerei in Neuhausen.