Von Paul Schäufele

Das alte Jahr mit Krach verabschieden, das neue mit Wohlklang begrüßen. So sieht eine der Routinen aus, die auch heuer Veränderungen erfahren müssen. Böller dürfen nicht gezündet werden und für nur wenige Konzerte in der Neujahrswoche gibt es noch Karten. Die einen Vorstellungen sind ausverkauft, die anderen entfallen oder sind auf 2023 verschoben. Für die eine oder andere lassen sich indes noch Tickets erwerben. Da wäre zum einen die zuverlässig klamaukige Inszenierung von Mozarts "Così fan tutte", die sich Beka Savić für die Kammeroper München ausgedacht hat. Am 1. Januar ist der Traum in Bonbonfarben im Cuvilliés-Theater zu sehen (Beginn um 19.30 Uhr).

Mit garantiert weniger Klamauk tanzt sich auf der Bühne des Prinzregententheaters vom 3. bis zum 9. Januar in Nachmittags- und Abendvorstellungen das Sankt Petersburg Festival Ballett durch Pjotr Tschaikowskis "Nussknacker". Ziel ist, zu verzaubern. Oder in anderen Worten: Hier darf ein letztes Mal geschlemmt werden, bevor die guten Vorsätze greifen. (Und sei's drum, es handelt sich ja nur um musikalisches Zuckerwerk.)

Geradezu das musikalische Gegenstück zu Tschaikowskis märchenhaft funkelnden Klängen dürfte das Rock-Trio Bananafishbones bilden. "Come to Sin" heißt keiner der Ballett-Sätze, aber einer der Songs, den die Bad Tölzer Musiker komponiert haben. Am Sonntag, 2. Januar, sind Bananafishbones, 1987 gegründet und schon lange nicht nur im Oberland unterwegs, von 20 Uhr an im Münchner Volkstheater zu hören.

Wem all das zu wild ist, der mag sich am Dreikönigstag an die Kirchen wenden. Denn zwar fällt auch hier das eine oder andere traditionelle Konzert aus, doch in manchen Gottesdiensten wird der Festtag mit Musik verschönert. In der Frauenkirche etwa werden Teile aus Franz Schuberts G-Dur-Messe mit dem Domchor zu hören sein; in Sankt Joseph, Schwabing, singt der Tenor Christian Sturm Johann Sebastian Bach und Max Reger.