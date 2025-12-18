Wie startet man am besten ins neue Jahr? Richtig, mit einem ausgiebigen Frühstück oder wahlweise Brunch. Schade nur, wenn das Lieblingscafé am 1. Januar gar nicht geöffnet hat. Damit trotzdem niemand an Neujahr hungrig durch die Stadt tigern muss, hat die Süddeutsche Zeitung ein paar Lokale ausfindig gemacht, die auch am ersten Tag des Jahres ihre Türen für Gäste öffnen. Kulinarisch ist von traditionell über vegan und vegetarisch, von süß oder herzhaft bis hin zu glutenfrei für jede und jeden etwas dabei. Und das Beste: Selbst Langschläfer kommen auf ihre Kosten.

Seehaus im Englischen Garten

Etwas frisches Obst zum Start ins neue Jahr? Gibt es beim Katerbrunch im Seehaus ebenfalls. (Foto: Paul Dittmann)

Ein schöner Spaziergang durch den Englischen Garten am Neujahrsmorgen, der lässt sich mit einem Frühstück im Seehaus perfekt abrunden. Insbesondere dann, wenn man sich nach der Silvesterparty noch leicht benebelt fühlt: Zum 1. Januar findet dort nämlich von zehn bis 14 Uhr ein Katerfrühstück statt. Zum Empfang wird Prosecco gereicht, neben Kaffee und Tee gibt es kleine Bloody Marys – mit oder ohne Alkohol. Das Buffet punktet mit einer Auswahl an Gebäck, verschiedene Käsesorten, Weißwürsten, Eierspeisen, dazu frisches Obst und Joghurt. Für die gewisse Dekadenz zum Jahresbeginn gibt es Rollmops, Austern, Heringssalat, Krabben und gebeiztem Lachs. Der Brunch kostet 59 Euro pro Person, für Kinder von sechs bis zwölf Jahren 29,50 Euro.

Seehaus im Englischen Garten, Kleinhesselohe 3, 80802 München, Telefon: 089/3816130

Palmtreeclub

Auch Çılbır, also türkische Eier, stehen auf der Karte im Palmtreeclub. (Foto: Robert Haas)

Wer am Neujahrsmorgen von einem Frühstück unter Palmen träumt, ist im Palmtreeclub genau richtig: helle Einrichtung, viele Pflanzen, Bastkörbe, alles ist in dem Café in der Maxvorstadt im Boho-Stil – das ist perfekt, wenn man sich am 1. Januar nach Strand, Sonne und Meer sehnt. Die Karte ist komplett glutenfrei, mit einer großen Auswahl an veganen und vegetarischen Alternativen. Ob Overnight Oats, eine Acai Bowl, Süßkartoffel-Shakshuka, ein Kimchi-Club-Sandwich oder Egg Benedict im Carbonara-Stil – für unterschiedliche Geschmäcker ist etwas dabei. Das Frühstück wird an Neujahr von zehn bis 16 Uhr serviert.

Palmtreeclub, Augustenstraße 43, 80333 München, Telefon: 089/32968978

Botanista Café Club

Auf der Schaukel sitzen beim Frühstück, das geht im Botanista Café Club. (Foto: Stephan Rumpf)

Gesund und genussvoll ins neue Jahr starten? Nach einer langen Partynacht kommt das wie gerufen und geht wunderbar im Botanista Café Club in Glockenbachviertel. Die Küche ist nämlich komplett zuckerfrei mit vielen veganen, vegetarischen und glutenfreien Gerichten. Der Brunch punktet mit Smoothies, gesunden Kuchen, wie etwa dem Chai Latte Raw Cake, Eierspeisen, Proteinwaffeln und Bowls. Jedes Gericht kann noch dazu um extra Protein-Toppings ergänzt werden. Geöffnet hat das Café am 1. Januar von halb zwölf bis 17 Uhr. Die Betreiber empfehlen zu reservieren. Für Kurzentschlossene gibt es notfalls aber auch acht Plätze im Außenbereich.

Botanista Café Club, Pestalozzistraße 20, 80469 München, Telefon: 0176/59993056

Ayinger in der Au

Weißwürste gibt es im Ayinger in der Au zum Beispiel auch vegan. (Foto: Robert Haas)

Deftige Küche und ein uriges Ambiente in Kombination mit Münchnerischer Lebensart gibt es an Neujahr im Ayinger in der Au: Neben traditionellen Gerichten überrascht die Speisekarte mit kreativen Interpretationen der Münchner Küche. Das Dreierlei Wirtshaus-Frühstück trifft dabei sowohl den süßen, als auch den herzhaften Gaumen: Dazu gehören ein Joghurt mit Granola und Früchten sowie zwei Gerichte von der Brunch-Karte nach Wahl, das sind neben einer Auswahl an veganen und vegetarischen Gerichten auch so etwas wie der „Stramme Poldi“, ein Sauerteigbrot mit Kapuziner-Schinken, Bergkäse und einem Spiegelei. Serviert wird der Neujahrsbrunch im Ayinger von 10.30 bis 15 Uhr, auch hier ist eine Reservierung zu empfehlen.

Ayinger in der Au, Mariahilfplatz 4, 81541 München, Telefon: 089/6223373666

Mandarin Oriental Hotel

Hübsche Törtchen oder gebratene Nudeln – das Frühstücksangebot im Mandarin Oriental Hotel lässt keine Wünsche offen. (Foto: Paul Dittmann)

Wie wär's mit ein bisschen Luxus am 1. Januar? Das Fünf-Sterne-Hotel Mandarin Oriental in der Altstadt sieht nicht nur von außen eindrucksvoll aus, auch das Frühstück kann sich sehen lassen. Neben dem Frühstücksbuffet bietet die Karte alles, was das Herz begehrt: von diversen Eierspeisen, über Porridge und einem bayrischen Frühstück bis hin zu gebratenen Nudeln. Besonders verlockend klingt der „Mandarin Oriental French Toast“, einem Karamell-Butter-Toast mit Zitrusfrüchten, Blaubeeren und Ahornsirup. Und das Beste: Nicht nur Hotelgäste kommen in den Genuss dieses Frühstücks. Für externe Besucherinnen und Besucher kostet das Buffet 68 Euro, wahlweise auch mit einem Glas Champagner – dann sind es 78 Euro. Früh aufstehen ist allerdings geboten: Das Buffet hat am Neujahrsmorgen nämlich nur bis 12.30 Uhr geöffnet.

Mandarin Orientel Hotel, Neuturmstraße 1, 80331 München, Telefon: 089/290981896

Café Zeitgeist

Wer mag, kann sich im Café Zeitgeist sein Frühstück nach eigenen Wünschen im Tapas-Stil zusammenstellen. (Foto: Stephan Rumpf)

Wer Silvester im Univiertel feiert und lange genug durchhält, kann morgens direkt ins Café Zeitgeist weiterziehen und dort ganz gemütlich ins neue Jahr starten. Leckeres Frühstück gibt es von zehn bis 16 Uhr, mit dabei sind eine Auswahl an Avocado-Broten, ein Weißwurst-Frühstück, ein Breakfast Burrito sowie verschiedene Eierspeisen. Das Besondere: Besucherinnen und Besucher können sich das Frühstück im Tapas-Stil auf Wunsch auch nach den eigenen Vorlieben zusammenstellen; die Auswahl reicht von knusprigen Hühnchen mit Remoulade über geröstete Pilze bis hin zu Pancakes mit Ahornsirup und Früchten.

Café Zeitgeist, Türkenstraße 74, 80799 München, Telefon: 089/28659873

Das Maria

Das Langschläfer-Frühstück im Maria bietet eine große Auswahl quer durch die Küche der Levante. (Foto: Paul Dittmann)

Wer an Neujahr erst spät aus dem Bett kommt, muss sich keine Sorgen machen: Im Maria im Glockenbachviertel kann von 11 bis sogar 18 Uhr gefrühstückt werden. Das Langschläfer-Frühstück bietet eine große Auswahl quer durch die Küche der Levante, orientalisches Streetfood und feine hausgemachte Backwaren wie aus Salims Bäckerei, dazu gibt es viele frische Kräuter und fruchtige Granatapfelkerne. Wie wäre es zum Beispiel mit „Maria in Love“ mit türkischen Eiern, Labneh, dazu Tomatensoße und Heumilchkäse und vieles mehr zum Teilen für zwei Personen? Übrigens: Vieles im Maria ist vegan, vegetarisch und es gibt auch glutenfreie Optionen.

Das Maria, Klenzestraße 97, 80469 München, Telefon: 089/20245750

Emmi's Kitchen

Ob Pancakes oder bunte Bowls – im Emmi's Kitchen ist alles vegan. (Foto: Florian Peljak)

Dass vegan keineswegs langweilig und eintönig bedeuten muss, beweist das Emmi's Kitchen im Glockenbachviertel auch an Neujahr: Auf der Karte stehen verschiedene bunte Bowls, Pancakes, Bagels und sogar ein Frühstücksburger. Nicht nur die leckeren Speisen, auch die Einrichtung selbst machen das Café zur idealen Location, um ins neue Jahr zu starten: Der Gastraum ist hell und freundlich, die Gäste können auf weißen und türkisfarbenen Metallstühlen Platz nehmen oder sich auf die gemütlichen Bänke am Fenster setzen. Geöffnet hat Emmi's Kitchen wie sonst auch von 9 bis 17 Uhr. Übrigens: Emmi's Brunch Club in Schwabing hat auch zu denselben Zeiten regulär an Neujahr geöffnet.

Emmi's Kitchen, Buttermelchstraße 11-15, 80469 München, Telefon: 089/55261878

Mary’s Coffee Club

Reservierungen sind im Mary's Coffee Club nicht möglich, die Gerichte sind es aber wert, das man kurz wartet. (Foto: Florian Peljak)

Inspiriert von Reisen nach San Francisco und Bali versprüht Mary's Coffee Club in der Maxvorstadt echte Urlaubsvibes. Perfekt also, um sich hier am 1. Januar von 10 bis 18 Uhr bei einem gemütlichen Frühstück ins Warme zu träumen. Dabei hat man die Auswahl zwischen Egg-Drop-Sandwiches, einem getoasteten Sauerteigbrot mit Avocado und Tomatensalsa oder aber auch einem veganen Rührei mit Rote-Bete-Hummus und geräuchertem Tofu. Reservierungen sind hier nicht möglich, es gilt das Prinzip: First come, first serve. Übrigens: Wer mag, kriegt an Neujahr zur Feier des Tages zur Begrüßung ein Glas Sekt aufs Haus.

Mary's Coffee Club, Türkenstraße 86a, 80799 München, Telefon: 089/54029717

Vollaths

Im Vollaths kann man theoretisch bis 22 Uhr frühstücken. (Foto: Catherina Hess)

Frühaufsteher aufgepasst: Alle, die bis halb 10 Uhr im Vollaths zum Frühstücken vorbeikommen, bekommen einen Vitamin-Boost aufs Haus – wahlweise einen frisch gepressten Orangensaft oder einen Ingwer-Shot. Los geht es hier theoretisch schon um 8 Uhr morgens, auch alle, die noch nicht ganz so früh in die Gänge kommen, müssen sich aber keine Sorgen machen: In dem Café unweit vom Sendlinger kann man sogar bis 22 Uhr brunchen. Das Motto lautet nämlich: „Frühstücksträume kennen keine Uhrzeit.“ Neben Klassikern wie Weißwürsten stehen ein Frühstücksburger , Pancakes und belegte Brote auf der Karte. Glutenfreie Optionen gibt es ebenso wie eine Auswahl an hausgemachten Kuchen.

Vollaths, Thalkirchner Straße 1, 80337 München, Telefon: 089/54760554