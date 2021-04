Die Feuerwehr konnte am Mittwoch eine 32-jährige Münchnerin retten, die während einer Videokonferenz bewusstlos zusammengebrochen war. Den anderen Teilnehmern der Konferenz fiel auf, dass die Frau nicht mehr reagierte, und sie riefen den Notruf. Da sie im Gegensatz zur Frau in Nürnberg saßen, wurde ihr Anruf an die örtliche Leitstelle übergeben. Die verständigten die Kollegen in München. Die Leitstelle schicke sofort Rettungskräfte in die Volkartstraße. Dort versorgten sie die Frau und transportierten sie anschließend in ein Krankenhaus.