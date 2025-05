Bei einem Überfall in ihrer Wohnung wurden am Donnerstagmorgen eine 86-jährige Frau und deren 59-jährige Nachbarin schwer verletzt.

Nach Angaben der Polizei, die sich auf erste Aussagen der Opfer stützt, klingelte es gegen 7.50 Uhr an der Wohnungstür der Frau am Therese-Danner-Platz in Neuhausen. Als sie öffnete, stand draußen ein ihr unbekannter Mann, der sie sofort in die Wohnung drängte und ihr mehrfach ins Gesicht schlug.

Durch die Hilferufe der Frau aufmerksam geworden, wollte die Nachbarin zu Hilfe kommen. Sie wurde aber ebenfalls mit Schlägen angegriffen. Als sie sich wehrte, ergriff der Täter die Flucht. Ein Nachbar verständigte Polizei und Rettungsdienst. Die beiden Frauen wurden mit erheblichen Verletzungen, unter anderem Schädelbrüchen, im Krankenhaus aufgenommen.

Das Motiv für den Überfall ist völlig unklar. Die Polizei schließt nur aus, dass es zwischen Täter und Opfern eine Beziehung gegeben habe. Deshalb sucht sie nun nach Zeugen, die zur angegebenen Zeit am Therese-Danner-Platz Beobachtungen gemacht haben. Der Täter wird beschrieben als 20 bis 30 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß. Er trug ein weißes T-Shirt und hat rot-blonde gelockte Haare, die an den Seiten kurz sind.