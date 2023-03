Das Gebäude der Bank am Leonrodplatz, in dem auch Einzelhändler ihre Läden haben, ist sanierungsbedürftig. Ob es abgerissen, instandgesetzt oder aufgestockt wird, ist noch offen.

Am Leonrodplatz ist vieles im Umbruch. Auf der einen Seite des stark frequentierten Verkehrsknotenpunkts in Neuhausen entsteht das neue Strafjustizzentrum. Gegenüber liegt das Kreativquartier, auch dieses Gelände ein Hort für Veränderungen. Nun könnte an der südlichen, von Läden geprägten Ecke ein drittes Baufeld eröffnen.

Eigentümerin der L-förmigen Ladenzeile am Leonrodplatz 1 und 2 mit Einzelhändlern im Erdgeschoss und einer Gewerbenutzung im ersten Stock ist die Stadtsparkasse. Weil das Gebäude sanierungsbedürftig ist, prüft die Bank derzeit das Baurecht. Noch sei allerdings "offen", sagt Unternehmenssprecher Sebastian Sippel, "ob unser Gebäude abgerissen und neu gebaut, saniert oder aufgestockt wird".

Mit einem Neubau, erklärt er, würden sich auf jeden Fall einige Rahmenbedingungen verbessern. "Die Anlieferung des Einzelhandels beispielsweise müsste nicht mehr über den Innenhof erfolgen. Es würde mehr Stellplätze für Kunden und Mieter geben. Und es könnte eine zeitgemäße und nachhaltige Heizungsanlage eingebaut werden." Definitiv erhalten bleibe, gleichgültig bei welcher Lösung, die Filiale der Stadtsparkasse. Und auch einige Gewerbemieter, sagt Sippel, bei denen die Mietverträge Ende 2024 ausliefen, hätten bereits ihr Interesse bekundet, am Standort festzuhalten.

Bisher stehen die Planungen ganz am Anfang, der Lokalbaukommission liegt bislang weder ein Vorbescheids- noch ein Bauantrag vor. "Ein möglicher Baubeginn", sagt Sippel, "ist frühestens 2025 angesetzt".