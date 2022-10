Von Karl-Heinz Peffekoven

So wie man sagt: zwei Juristen, drei Meinungen - so geht es, kulinarisch gesehen, auch mit Perus Nationalgericht Lomo saltado. Das bedeutet nicht, wie Peffekoven einst aus unerfindlichen Gründen annahm, gesalzenes Schaf, sondern ungefähr "springender Rinderrücken", ein Hinweis auf die Zubereitungsart: Rindfleischstücke vom Rücken werden sehr schnell und sehr heiß angebraten, der geübte Koch lässt sie dabei springen, also aus der Pfanne etwas in die Luft wirbeln. Soweit besteht Konsens. Aber nun: Lomo saltado wird zubereitet mit Tomaten, Chili, Koriander, Reis, Kartoffeln, Amarillo-Sauce, Zwiebeln und ...