Von Rosa Marín

Wer geht nicht gerne zum Gspusi? Und so wird der Besuch des Restaurants Gspusi & Klara durchaus mit positiven Gefühlen angegangen. Sowohl im Bairischen wie im Österreichischen dehnt sich das erste "S" im diesem Wort zu einem herrlichen "Sch" - und der liebste Schatz, das Liebesverhältnis oder die Liebschaft klingen doch wirklich viel sperriger als ein charmantes Gschpuuusi. Tatsächlich findet man so etwas wie alpenländische Küche in dem schönen Augustiner-Wirtshaus, das Anfang Mai an der Elvirastraße im Stadtviertel Neuhausen eröffnet hat. Früher war in diesen luftigen Räumen das Lokal Wassermann beheimatet.