Auf der Flucht vor der Polizei ist ein Mann in München von einer Betonbrüstung gestürzt und hat sich schwere Verletzungen zugezogen. Zeugen hatten die Polizei wegen einer Ruhestörung in einem Parkhaus im Stadtteil Neuhausen gerufen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Dort trafen die Beamten am Sonntagabend mehrere Personen an und bemerkten starken Marihuana-Geruch. Die Beteiligten versuchten nach Polizeiangaben zu flüchten.

Als die Einsatzkräfte einem 24-Jährigen Handschellen anlegen wollten, habe dieser versucht, über eine Betonbrüstung in der dritten Etage des Parkhauses zu entkommen. Dabei stürzte er nach Polizeiangaben mehrere Meter in die Tiefe. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht und ebenso wie die anderen Beteiligten angezeigt.