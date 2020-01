Der Unfall ereignete sich am Dienstag im Kaufhof am Rotkreuzplatz. Wie es dazu kommen konnte, ist noch unklar. Die Polizei ermittelt.

Ein tödlicher Betriebsunfall hat sich am Dienstagnachmittag im Kaufhof am Rotkreuzplatz im Münchner Stadtteil Neuhausen ereignet. Der Hausmeister eines Kaufhauses war bei Arbeiten an der Maschine durch das plötzlich zurückfahrende Presswerk eingeklemmt worden. Mitarbeiter fanden den 68-jährigen Kollegen und riefen umgehend die betriebsinternen Sanitäter sowie die Feuerwehr, wie diese am Mittwoch mitteilte.

Bereits beim Eintreffen der Einsatzkräfte konnte der Notarzt nur noch den Tod des Verunglückten feststellen. Um den Mann zu befreien, mussten Teile der Maschine demontiert werden, so die Feuerwehr. Mit Hilfe der Seilwinde am Rüstwagen der Feuerwehr konnte nach etwa drei Stunden der Pressstempel nach vorne gezogen und der Verstorbene befreit werden. Das hinzualarmierte Kriseninterventionsteam betreute die betroffenen Kollegen des Verunglückten.

Der Unglücksort liegt in einem Hinterhof des Kaufhof-Gebäudes an der Pötschnerstraße. Das Unglück soll sich gegen 15.30 Uhr ereignet haben. Neben Kriminalpolizei und Feuerwehr waren auch Fachleute der Papierverwertungsfirma am Unfallort.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang führt das für Betriebsunfälle zuständige Fachkommissariat 13 der Kriminalpolizei. Am Mittwoch öffnete der Kaufhof am Rotkreuzplatz wie üblich um 9.30 Uhr seine Türen.