Neuhausens Lokalpolitiker begrüßen den geplanten Quartierspark auf dem Paketpost-Areal, wünschen sich aber noch mehr: eine Bepflanzung in der Halle wie an Madrids Hauptbahnhof Atocha.

Von Ellen Draxel

In Madrids Hauptbahnhof Atocha wächst ein Dschungel. Mit Palmen, Farnen und Sträuchern. Die alte Bahnhofshalle in Spaniens Metropole ist mit einem ähnlichen Dach überspannt wie die Münchner Paketposthalle - und soll, geht es nach Neuhausens Lokalpolitikern, mit ihrem Bewuchs den Münchnern als Gestaltungsanregung dienen. Der Bezirksausschuss hat seine Stellungnahme zu den überarbeiteten Plänen für das Paketpost-Areal formuliert - und begrüßt darin ausdrücklich den Quartierspark, äußert aber Kritik am kleineren Nachbarn der beiden 155-Meter-Türme.

Dass das Neubauquartier an der Paketposthalle nach den neuesten Plänen von Investor Ralf Büschl nun einen 10 000 Quadratmeter großen, öffentlich zugänglichen "Quartierspark" vor der Halle bekommen soll, ist aus Sicht des Bezirksausschusses ein "Gewinn". Allerdings, argumentieren die Stadtteilvertreter, könne die Grünfläche ihre Wirkung nur entfalten, wenn sie "vernetzt" und nicht großflächig unterbaut werde. "Der Park sollte deshalb möglichst eine Verbindung durch die Halle mit der dahinterliegenden Postwiese erhalten." Die Fläche brauche "Großbäume" und müsse, um einen echten ökologischen Mehrwert zu erzeugen, gemäß dem Schwammstadtprinzip als Versicherungsfläche und Speicher wirken.

Außerdem dürften mindestens 50 Prozent des Quartierparks nicht unterbaut werden; die an dieser Stelle vorgesehene Tiefgarage sei "auszusparen". Auch inhaltlich stellen die Lokalpolitiker aus Neuhausen-Nymphenburg Forderungen: Der Park solle "als sozialer Treffpunkt im Quartier dienen", mit Orten für Kinder und Jugendliche und einem "konsumfreien Konzept". Planungen für einen Gastro-Pavillon oder ähnliches lehnen die Bürgervertreter ab.

Detailansicht öffnen Die Simulation zeigt den Blick auf die neuen Hochhäuser von der Donnersbergerbrücke aus. (Foto: Herzog & de Meuron)

So positiv der Bezirksausschuss (BA) die Entstehung dieses im Viertel dringend benötigten Grüns bewertet, städtebaulich ist das Gremium mit der Überarbeitung des Masterplans für das Bauvorhaben nahe der S-Bahn-Station Hirschgarten nicht ganz einverstanden. "Wir haben Probleme mit dem zweiten Hochpunkt", sagte BA-Chefin Anna Hanusch (Grüne) in der Sitzung des Gremiums. Der aktuelle Vorschlag der Büschl-Gruppe mit ihren Architekten Herzog/de Meuron (Basel) und Vogt Landschaftsarchitekten (Zürich) sieht vor, zusätzlich zu den zwei 155-Meter-Türmen zwei Hochhäuser mit 65 und 53 Metern Höhe zu errichten. Das höhere an der Wilhelm-Hale-Straße halten Neuhausens Bürgervertreter für "notwendig und auch an der Stelle grundsätzlich schlüssig". Befürwortet wird zudem der Erhalt des neungeschossigen Verwaltungsgebäudes der Post an der Arnulfstraße - "aus ökologischer Sicht".

Das zweite, kleinere, in Richtung des Kulturzentrums "Backstage" und der Bahngleise geplante Hochhaus indes "überzeugt den Bezirksausschuss nicht". Der Grund: die Optik. "Die erfolgten Umplanungen führen insgesamt zu einer nicht mehr einheitlichen Formensprache", wodurch sich "die klare Struktur des Masterplans verwässert", so die Kritik. Am 53-Meter-Hochhaus werde dies "besonders deutlich". Die Bitte der Stadtteilvertreter: Darzustellen, "was passiert, wenn man an dieser Stelle wieder zu einer Blockstruktur zurückkehrt".

Im Übrigen wünscht sich das Gremium, in die Gestaltung der Häuser mit einbezogen zu werden. Mindestens 50 Prozent der Wohnfläche sollten aus Sicht des BA für den sozialen Wohnungsbau zur Verfügung stehen, "im Quartier und in den unterschiedlichen Gebäudetypen verteilt". Wert gelegt wird außerdem auf eine Mischung aus kleinteiligem Gewerbe, Werkstätten, Kultur und sozialen Angeboten in den Erdgeschossflächen. In punkto Nachhaltigkeit bewege sich das Projekt jedenfalls "in die richtige Richtung", so die Politiker. Gemeint sind die Holz-Hybrid-Bauweise der Hochhäuser, die Reduzierung der Versiegelung unter dem Park und der Erhalt eines weiteren Bestandsgebäudes. Geprüft werden soll nun noch, ob die Hochhäuser im Passivhausstandard errichtet werden können. Ein Vorbild gibt es auch hierfür: den 88 Meter hohen "Tower of Bolueta" in Bilbao mit 361 Sozialwohnungen.