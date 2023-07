Von Carolus Hecht

Ach, welch Tribut der Berühmtheit. Liesl Karlstadt und Karl Valentin laden nicht zum Speisen ein, sondern zu dem, was dabei hinten herauskommt, als Gendersymbole der Toiletten. Das ist die einzige wirkliche Sünde, die sich Die Wally (vormals die Geyerwally) an unkorrekter Volkstümlichkeit leistet. Sonst ist dieser Ort eine beschauliche, ja, idyllische Oase aus Wirtshaus, Gast- und Biergarten sowie Spielplatz mit ein wenig Naturabenteuer in verblüffender Stille - in wahrhaftig verblüffender Stille, liegt doch dieses grünumstandene Sängerlokal der ehrwürdigen Concordia in unmittelbarer Nähe des Knotens Dachauer Straße/Landshuter Allee, einer der wahrhaft irrwitzigsten, brüllenden Verkehrsverschlingungen Münchens.