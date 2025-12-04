Zum Hauptinhalt springen

Neuhausen-NymphenburgFußgängerin wird von Lkw überrollt

Ein Notarzt begleitete die verletzte Frau ins Krankenhaus.
Ein Notarzt begleitete die verletzte Frau ins Krankenhaus. (Foto: Lino Mirgeler/dpa)

Ein Lastwagenfahrer will Container anliefern und rangiert rückwärts auf einem Vorplatz. Dabei gerät eine 55-Jährige unter die Räder des Fahrzeugs.

Eine 55 Jahre alte Frau ist am Mittwoch im Stadtteil Nymphenburg-Neuhausen von einem Lastwagen erfasst und überrollt worden. Die Münchnerin erlitt dabei mehrere Frakturen im Hüftbereich und musste unter Begleitung eines Notarztes ins Krankenhaus gebracht werden. Lebensgefahr bestand nach Angaben der Polizei jedoch nicht.

Der Unfall ereignete sich am Mittwochvormittag gegen 9.30 Uhr in der Rosa-Bavarese-Straße, zwischen dem S-Bahnhof Laim und dem Nymphenburger Schlosspark. Ein 40 Jahre alter Lkw-Fahrer aus München hatte dort nahe einer Bushaltestelle Container anliefern wollen, dafür wurde ein ansonsten mit Pfosten versperrter Vorplatz geöffnet. Auf diesem kollidierte der Lkw-Fahrer dann beim Rückwärtsrangieren mit der Frau, die zu Boden stürzte und anschließend unter die Räder des Lastwagens geriet.

Ob der Fahrer die Fußgängerin übersehen oder diese die akustischen Signale des Lkw überhört hatte, wird nun von der Münchner Verkehrspolizei ermittelt.

© SZ - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

München
:Tödliche Gefahr durch illegale Autorennen mitten in der Stadt

Immer wieder werden bei Unfällen auf Münchens Straßen völlig Unbeteiligte verletzt oder sogar getötet. Wer sind die Raser mit den aufgemotzten Autos, wo sind sie unterwegs – und was tut die Polizei?

SZ PlusVon Stephan Handel

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite