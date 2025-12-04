Eine 55 Jahre alte Frau ist am Mittwoch im Stadtteil Nymphenburg-Neuhausen von einem Lastwagen erfasst und überrollt worden. Die Münchnerin erlitt dabei mehrere Frakturen im Hüftbereich und musste unter Begleitung eines Notarztes ins Krankenhaus gebracht werden. Lebensgefahr bestand nach Angaben der Polizei jedoch nicht.

Der Unfall ereignete sich am Mittwochvormittag gegen 9.30 Uhr in der Rosa-Bavarese-Straße, zwischen dem S-Bahnhof Laim und dem Nymphenburger Schlosspark. Ein 40 Jahre alter Lkw-Fahrer aus München hatte dort nahe einer Bushaltestelle Container anliefern wollen, dafür wurde ein ansonsten mit Pfosten versperrter Vorplatz geöffnet. Auf diesem kollidierte der Lkw-Fahrer dann beim Rückwärtsrangieren mit der Frau, die zu Boden stürzte und anschließend unter die Räder des Lastwagens geriet.

Ob der Fahrer die Fußgängerin übersehen oder diese die akustischen Signale des Lkw überhört hatte, wird nun von der Münchner Verkehrspolizei ermittelt.