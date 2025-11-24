Zum Hauptinhalt springen

MeinungQuartier an der Paketposthalle:155-Meter-Türme in München? Warum es richtig ist, sie zu erlauben

Portrait undefined Sebastian Krass

Kommentar von Sebastian Krass

Lesezeit: 3 Min.

Am Mittwoch stimmt der Stadtrat über das Baurecht für das Neubauquartier an der Paketposthalle samt der zwei geplanten Hochhäuser ab.
Am Mittwoch stimmt der Stadtrat über das Baurecht für das Neubauquartier an der Paketposthalle samt der zwei geplanten Hochhäuser ab. (Foto: Herzog/de Meuron)

Für ein Unbehagen beim Neubauprojekt an der Paketposthalle gibt es Gründe. Doch die Vorteile für die Stadtgesellschaft überwiegen.

Seit mehr als sechs Jahren gibt es diese Bilder: Zwei Hochhäuser, die sich mit ihrer nach innen gewölbten Fassade gleichen wie Zwillinge. 155 Meter sollen sie sich neben der Paketposthalle in Neuhausen und der zentralen Bahnachse in die Höhe erstrecken und damit die höchsten Gebäude in München werden. Bisher sind diese Bilder nur Simulationen und natürlich auch Werbebilder für das Bauprojekt.

Zur SZ-Startseite

Teufelskreis hohe Mieten
:„In Städten wie München ist Wohnen zum Glücksspiel geworden“

Die Mieten steigen so rasant, dass kaum jemand mehr umzieht: Wen das besonders hart trifft und warum die Folgen für alle in der Stadt dramatisch sind – sogar für diejenigen, die eine passende Wohnung ergattert haben.

SZ PlusVon Catherine Hoffmann und Sarah Unterhitzenberger

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite