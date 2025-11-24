Seit mehr als sechs Jahren gibt es diese Bilder: Zwei Hochhäuser, die sich mit ihrer nach innen gewölbten Fassade gleichen wie Zwillinge. 155 Meter sollen sie sich neben der Paketposthalle in Neuhausen und der zentralen Bahnachse in die Höhe erstrecken und damit die höchsten Gebäude in München werden. Bisher sind diese Bilder nur Simulationen und natürlich auch Werbebilder für das Bauprojekt.