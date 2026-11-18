Aromen aus aller Welt in einer Restaurantküche zusammenzuführen, ist heute nichts Ungewöhnliches mehr. Immer öfter finden sich Pasta, Burger, Curry und Hummus auf ein und derselben Speisekarte. Die Betreiber des neuen Cafés Jeev’s in München -Neuhausen möchten dagegen ihre Gäste ganz ohne Küche geschmacklich auf Weltreise schicken. Alles, was sie dazu brauchen, ist eine Kaffeemaschine.

Die gelernte Elektroingenieurin Rhoda Daniel und ihr Ehe- und Geschäftspartner Rakesh Chandrasheker haben viele Länder bereist. Was ihnen unterwegs besonders gut geschmeckt hat, dient ihnen heute als Inspiration für das Jeev’s, ihr erstes eigenes Café, das sie im vergangenen Frühjahr am südlichen Ende der Schulstraße eröffnet haben.

Kaffee- und Matcha-Liebhaberinnen und -liebhaber kommen hier voll auf ihre Kosten. Doch was bestellt man an kalten Tagen, wenn die Koffein-Grenze schon erreicht ist und man trotzdem Lust hat auf einen sättigenden Seelenwärmer? Dann empfiehlt sich zum Beispiel der nussig-süße „Black Sesame Latte“ (7,90 Euro) aus japanischem Sesam, Ahornsirup und aufgeschäumter Milch.

Foto: Catherina Hess Foto: Catherina Hess Foto: Catherina Hess Foto: Catherina Hess Foto: Catherina Hess Foto: Catherina Hess Foto: Catherina Hess Foto: Catherina Hess Aufgrund der pechschwarzen Sesampaste hat dieser Latte eine hellgraue Farbe. Das wirkt auf den ersten Blick ungewohnt, schmeckt aber ganz natürlich. Das gleiche gilt für den „Veilchen Latte“ (6,50 Euro) in Pastell-Lila, eine Entdeckung Daniels aus Südfrankreich. In aufgeschäumter Milch komme die dezente Veilchen-Note perfekt zur Geltung, findet die Chefin, dagegen würde sie beim Backen völlig untergehen. Auf Veilchen-Gebäck verzichtet sie deshalb ganz und bestückt ihre Auslage stattdessen mit saisonalen Kreationen wie Kürbis-Muffins (4,80 Euro) ... und Karottenkuchen mit Frischkäse-Creme (6,50 Euro).

Daniel backt alle süßen Teilchen selbst, auch die Cookies, von denen es viele verschiedene Sorten gibt (pro Stück 3,40 Euro). Sie schmecken mehr weich als knusprig und sehr gehaltvoll. Der feine Pistazien-Kardamom-Cookie enthält reichlich echte Pistazien und lässt sich prima teilen. Weitere Geschmacksrichtungen sind schwarzer Sesam mit dunkler Schokolade, Matcha mit Erdnussbutter sowie klassisch „Chocolate-Chip“.

Bei der Einrichtung ihres Cafés sind Daniel und Chandrasheker ebenso eklektisch vorgegangen wie beim Zusammenstellen der Getränkekarte. Jedes Objekt im Raum erzählt eine Geschichte und wurde mit Sorgfalt platziert, von den runden Metalltischen aus Indien und den Holzhockern aus Kopenhagen bis hin zur Deckenleuchte aus japanischem Papier.

Rhoda Daniel und ihr Ehe- und Geschäftspartner Rakesh Chandrasheker. Foto: Catherina Hess

So kuratiert aber das Café gestaltet ist, man fühlt sich hier trotzdem nicht wie im Museum. Das liegt vor allem am Altbau-Charme der Räumlichkeiten: Hohe Decken und Fischgrät-Parkett lassen den kleinen Raum heimelig wirken. Dass es nur ein paar wenige Tische gibt sowie eine ausgebaute Fensternische, die wie zum Lesen gemacht ist, entschleunigt umso mehr.

Am liebsten würde man hier den ganzen Nachmittag verbringen und sich durchs Sortiment probieren. Bloß führte das irgendwann zu einem logistischen Problem, denn leider hat das Jeev’s keine Toiletten – der einzige Wermutstropfen an diesem sonst rundum gelungenen Wohlfühlort.

Jeev’s Café, Schulstraße 37, 80634 München, Öffnungszeiten: Mittwoch bis Sonntag 11 bis 18 Uhr.