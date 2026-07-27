Nach einem Unfall in einer Tiefgarage in Neuhausen am Samstag ist die Fahrerin des Unfallautos am Sonntag im Krankenhaus an ihren Verletzungen gestorben. Die 70-jährige Frau war mit ihrem Ford Ka gegen 19.40 die Einfahrt der Tiefgarage in der Volkartstraße hinuntergefahren. Dabei kollidierte sie aus ungeklärter Ursache mit einem Stützpfeiler. Durch den Aufprall geriet der Motorraum des Autos in Brand.

Anwohner und Passanten kamen der Frau zu Hilfe. Sie zogen die Verletzte aus dem Wagen und bekämpften den Brand mit einem Feuerlöscher, was zunächst auch gelang. Dann aber flammte das Feuer erneut auf. Das Auto brannte vollständig aus, bevor die Feuerwehr den Brand ersticken konnte.

Die Bewohner des Hauses, in dem sich die Tiefgarage befindet, verließen das Haus selbständig. Einige Ersthelfer erlitten Rauchgasvergiftungen und wurden vom Rettungsdienst versorgt. Die Fahrerin wurde in ein Krankenhaus gebracht. Dort erlag sie am Sonntagnachmittag ihren schweren Verletzungen.