Am Freitag haben erneut Trickbetrüger die Hilfsbereitschaft einer Seniorin ausgenutzt und sie um ihr Erspartes gebracht. Ein Mann und eine Frau sprachen die betagte Dame gegen 14.30 Uhr in der Nähe des Rotkreuzplatzes an und fragten sie nach dem Weg zu einem Krankenhaus. Als die Seniorin darauf einging, erklärten die beiden Betrüger, sie hätten wichtige Dokumente dabei, die sie nicht mit in die Klinik nehmen wollten. Die ältere Dame erklärte sich daraufhin bereit, die Dokumente in ihrer Wohnung zu verwahren. Nachdem sie das Paar in ihre Wohnung gelassen hatte, verwickelte einer der beiden sie dort in ein Gespräch, um sie abzulenken. Das nutzte die zweite Person aus, um die Zimmer auf Wertgegenstände zu durchsuchen. Erst als die beiden vorgeblich Hilfesuchenden wieder gegangen waren, stellte die Seniorin fest, dass aus einem Schrank im Wohnzimmer drei Kuverts mit Bargeld im Wert von insgesamt 7000 Euro verschwunden waren. Die Polizei bittet Zeugen um Mithilfe, wenn ihnen am Freitag im Bereich der Arnulfstraße und der Wilderich-Lang-Straße etwas aufgefallen ist, was im Zusammenhang mit der Tat stehen könnte. Die weibliche Betrügerin soll etwa 35 bis 40 Jahre alt und 1,65 Meter groß sein. Sie hatte eine große braune Handtasche bei sich. Ihr Begleiter wird auf etwa 50 Jahre geschätzt, er sollt etwa 1,70 Meter groß sein mit dunklem, kurzen Haar. Beide sprachen gebrochen Deutsch.