Die Münchner Kriminalpolizei hat einen 59 Jahre alten Apotheken -Mitarbeiter festgenommen, dem vorgeworfen wird, verschreibungspflichtige Medikamente ohne gültiges Rezept an mehrere Personen verkauft zu haben.

Einen entsprechenden Tipp hatten die Beamten des für Rauschgiftdelikte zuständigen Fachdezernats 8 Anfang August bekommen. Bei den illegal abgegebenen Medikamenten soll es sich um Beruhigungsmittel gegen Angststörungen handeln, wie sie auch als Substitution bei der Drogentherapie verwendet werden.

Nachdem sich der Verdacht gegen den Mann im Zuge der Ermittlungen erhärtet hatte, wurden die Räume der in Neuhausen gelegenen Apotheke am vorigen Mittwoch durchsucht. Dabei wurden offensichtlich belastende Daten aus dem Kassensystem gesichert. Gegen den bislang noch nicht polizeilich in Erscheinung getretenen 59-Jährigen aus dem Landkreis München wurde ein Ermittlungsverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Arzneimittelgesetz eingeleitet.