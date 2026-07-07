Angelo M., Janosch H. und Maximilian M. sind an diesem Dienstag, dem 7. Juli 2026, Teil von etwas ganz Großem: Sie verfolgen nämlich die allererste Sitzung, die das Landgericht München I im neuen Strafjustizzentrum am Leonrodplatz abhält. Nach zehn Jahren Bauzeit wurde der gläserne Koloss damit offiziell quasi in Justizbetrieb genommen. Von den lichtdurchfluteten Gängen und dem grünen Innenhof dürften die drei Männer allerdings nichts mitbekommen haben. Denn sie sitzen in Untersuchungshaft und wurden als Angeklagte wegen schweren Bandendiebstahls durch ein abgeschottetes Gangsystem in den Sitzungssaal vorgeführt.

„Hiermit eröffne ich die Sitzung der zehnten Strafkammer am Landgericht München I“, verkündet Richterin Elke Schulz in Dorfen. Also, wir befinden uns immer noch an der Dachauer Straße und nicht im Landkreis Erding, lediglich der Sitzungssaal trägt den Namen Dorfen, so wie jeder Raum einen Namen bekommen hat. Der Konfettiregen ob der ersten Sitzung bleibt natürlich aus, dafür verkündet eine der Anwältinnen, dass sie keine Internetverbindung habe und die E-Akte nicht herunterladen könne. Was aber nicht am allgemein zugänglichen Bayern-Wlan liegt, sondern an ihrer Technikausstattung. Also wird die Sitzung unterbrochen.

Wo bitte gibt’s hier Empfang? Eine Anwältin auf der Suche nach einer Internetverbindung. Stephan Rumpf

„Hast Du schon den Weg gefunden?“, fragt eine Frau am gläsernen Aufzug ihre Nachbarin. „Hier bräuchte man ja direkt einen E-Roller“, erklärt ein anderer beim Durchwandern der langen Gänge. Groß ist der Neubau mit seinen 40 000 Quadratmetern Nutzfläche allemal, schließlich sind hier 1300 Beschäftigte untergebracht mit vier Gerichten (Oberlandesgericht, Landgericht München I und II sowie das Amtsgericht) und zwei Staatsanwaltschaften. „Ein Schmuckstück von Justizgebäude“, wie Hausherr und OLG-Präsident Hans-Joachim Heßler bei der Einweihung betont hatte.

Klar, Kinderkrankheiten sind bei einem Bau in dieser Dimension nicht auszuschließen. So funktionieren einige Drehtüren am Eingang nicht. Um 8.30 Uhr ist auf der digitalen Anzeigetafel vermerkt, dass die erste Sitzung des Landgerichts um 9 Uhr im Saal Dorfen bereits „läuft“ und auch die Unterbrechung der Sitzung wird draußen am digitalen „Sitzungsaushang“ nicht angezeigt. „Im Büro hin zum Innenhof gibt es keinen Handyempfang“, bemerkt eine Angestellte im Flur.

Keine Rampe für die Akten: Im Neubau müssen die Wägelchen gehoben werden. Stephan Rumpf

Die Angeklagten im ersten Prozess im Saal „Dorfen“. Stephan Rumpf

Und vor der Cafeteria ist ein Justizbeamter postiert. Er überwacht, dass nur Angestellte mit einer Chipkarte Kaffee trinken gehen. Anwälte, Zuhörer, Dolmetscher, Gutachter oder Presse müssen das Gebäude über den Haupteingang verlassen, von außen in die öffentlich zugängliche Cafeteria und anschließend wieder über den Haupteingang und die Kontrolle ins Justizgebäude zurück.

Apropos Kontrolle: Die dürfte jetzt zügiger ablaufen, denn am Eingang steht ein neuer Ganzkörperscanner. Auf die Markierung stellen, Arme hoch und dann wird auf einem Bildschirm angezeigt, wo sich beispielsweise metallische Gegenstände befinden. So können die Justizbeamtinnen und -beamten bei der Folgekontrolle mit dem Handscanner sofort an den richtigen Stellen nachschauen.

434 Millionen Euro ließ sich der Freistaat das neue Strafjustizzentrum kosten. Der Bau ist „barrierefrei, ökologisch und erreicht nahezu Passivhausstandard“, wie Bauminister Christian Bernreiter bei der Eröffnung betont hatte. Tatsächlich ist es angenehm kühl im Gebäude, obwohl an dem Tag die Sonne auf die Glasfassaden brennt.

In Dorfen allerdings wird es jetzt etwas dampfig: Der Sitzungssaal ist klein, randvoll besetzt mit einer Schulklasse, Angehörigen und Presse. Mit der offenen Bauweise wollte die Justiz Transparenz widerspiegeln. Allerdings wurden die Sitzungssäle zu eng konzipiert, man sitzt dicht an dicht und ein Landgerichtssaal hält gerade einmal 20 Sitzplätze für die Öffentlichkeit bereit. Im alten Strafjustizzentrum waren es in den Landgerichtssälen 40 Plätze, die bei großen Prozessauftakten auch benötigt wurden.

Ein Umstand, der Angelo M., Janosch H. und Maximilian M. wohl weniger beschäftigen wird. Sie sollen als falsche Wasserwerker alte Leute um ihr Erspartes gebracht haben. Am 14. Juli soll das Urteil verkündet werden. Vielleicht in Dorfen, man weiß es nicht. Darüber entscheidet das Sitzungssaalmanagement.