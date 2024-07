Münchner Geschichte:Was die Glasfenster im Neuen Rathaus erzählen

Von Wolfgang Görl

Kommerzienrat Jacobus Bucksath und seine Frau Olga feierten im Jahr 1903 ihre Silberhochzeit, und dieses Jubiläum hinterließ Spuren, die bis heute zu beobachten sind. Es sind eindrucksvolle Spuren, sehr kostbar und von erlesener Schönheit. Wer sie sich anschauen will, muss ins Neue Rathaus gehen, in den neugotischen Koloss am Marienplatz, den der österreichische Architekt Georg von Hauberrisser zwischen 1867 und 1909 in drei Bauabschnitten errichtet hat.