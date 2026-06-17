„Schuhe an oder aus?“, ist normalerweise keine Frage, die man bei einer Kochbuch-Präsentation dem Autor oder der Autorin als Erstes stellt. Das ist bei diesem Termin anders, denn er findet nicht wie sonst üblich in einem Restaurant oder einer Showküche statt, sondern in den eigenen vier Wänden von Saskia Diez.
GastronomieGut vorbereitet sein, wenn Freunde kommen
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Schmuckdesignerin Saskia Diez bringt ihr eigenes vegetarisches Kochbuch heraus. Sie hat ein Faible für die Küche der Levante.
Von Sarah Maderer
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