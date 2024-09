München hat ein neues Festival: das „Supergloom“. Und wer jetzt denkt, der Name wäre falsch geschrieben: Nein, das ist schon richtig. Denn was vom 5. bis 8. September an mehreren Subkultur-Orten passiert, nennt sich tatsächlich so. Die sprachliche Nähe zum parallel stattfindenden „Superbloom“-Festival im Olympiapark ist dabei aber sicher nicht zufällig. Hinter dieser gewitzten Aktion steckt das Münchner Kollektiv CoreChaos, dessen Do-It-Yourself-Festival am 5. September im Altgiesing (Tegernseer Landstr. 93) startet. Dort gibt es mit Deadharrie, Elkks und Hard Drive Recovery Slowcore und Indiefolk aus den USA, Hamburg und München.

Am Tag darauf folgt eine „Düsterdisco“ im Zirka (Dachauerstr. 110c). Danach geht es am 7. September zurück ins Altgiesing, wo Stay In Nothing aus Großbritannien und Stabat Kater aus München spielen. Zum Abschluss geht es in die Verhandelbar (Sandstr. 47a). Dort gibt es mit Bateau, Boy in Plastic Bag und Wail Ryder Folk und Emo aus München und Linz. Zum Preis heißt es: „Pay What You Want“. Und wem das noch nicht genug ist: Am 6. September spielen am Grünspitz in Giesing um 19 Uhr auch noch Da Pöschl und Ippio Payo. Und am 7. September findet wieder das „Ois Giasing“-Stadtteil-Festival statt. Mit noch mehr Musik, Kunst, Lesungen und Kinderprogramm an etwa 40 Orten.

Supergloom-Festival, 5. bis 8. Sep., diverse Orte, www.instagram.com/corechaosofficial