Von Jürgen Moises, München

Die Welt, sie scheint gefüllt mit Kriegen, Konflikten oder Krisen. Und bei vielen hat sich, wie es aussieht, Angst und Ärger angestaut. Woran es dagegen mangelt, das ist Hoffnung. Und da ist es gut, dass es G.Rag y los Hermanos Patchekos gibt. Denn das Mediterranean Caribbean Trash Folk Space Arkestra aus München kommt genau damit ums Eck. "Esperanza", also Hoffnung, heißt das zehnte Album der 14-köpfigen Truppe, die in teilweise wechselnder Besetzung seit 1999 existiert. Vielleicht weil sie damit selbst schon etwas in die Jahre gekommen ist, setzt diese dabei laut Pressetext vor allem auf kommende Generationen: "Die Kinder haben eh immer recht. Wir sollten alle auf sie hören. Dann wird das auch was mit einer hoffnungsvollen Zukunft."