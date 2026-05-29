Raus aus der Uni, ab an den Strand – was erst einmal nach Auslandssemester in Spanien klingt, geht seit diesem Freitag mitten in München . Am Professor-Huber-Platz, direkt vor der Ludwig-Maximilians-Universität, hat der dritte Münchner Kulturstrand eröffnet. Bunte Liegestühle, kühle Brunnen in Reichweite und 52 Tonnen hellgrauer Sand, der farblich gut zu den Fassaden der umliegenden Unigebäude passt.

Überhaupt ist die Zielgruppe des Kulturstrands eine Studentische: Jeder, der möchte, kann bis 18 Uhr die Strandbühne buchen; das Angebot richtet sich vor allem an Studierende, um Seminare oder gemeinsames Lernen ins Freie zu verlegen.

Einzige Regel: Von Sonntag bis Mittwoch darf eine „Hintergrundlautstärke“ nicht überschritten werden, auch bei musikalischen Events – es soll ein ruhiger Ort zum Entspannen und Lernen sein, kein Partystrand.

Allerdings naht zur Eröffnung am Freitagmittag schon das Wochenende und es hat 27 Grad, da hat der von 12 bis 24 Uhr geöffnete Kulturstrand eine höhere Anziehungskraft als die LMU-Bibliothek. Langsam füllen sich die Liegestühle am frühen Nachmittag. Am Abend legt DJ Yenny Salsa auf und läutet damit das täglich wechselnde Kulturprogramm am Strand ein.