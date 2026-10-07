Die Wohnungsnot in München ist gewaltig, ebenso gewaltig ist der Wille der Politik, den Bau neuer Wohnungen zu ermöglichen – aber kann sich die Stadt Neubaugebiete überhaupt noch leisten, angesichts ihrer Haushaltsnot? Diese Frage diskutieren aktuell hochrangige Mitglieder der Rathauskoalition.
Teure InfrastrukturKann sich München Wohnungsbau überhaupt noch leisten?
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Schon die Errichtung dringend notwendiger Wohnungen an sich ist teuer, aber ein zweiter Kostenblock droht die Stadt zu erdrücken: Pro Wohnung fallen 200 000 Euro an Infrastrukturkosten an – Geld, das München nicht mehr hat.
Von Sebastian Krass
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