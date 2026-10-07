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Teure InfrastrukturKann sich München Wohnungsbau überhaupt noch leisten?

Lesezeit: 3 Min.

Noch wird in München fleißig gebaut – aber das kann womöglich nicht mehr so bleiben.
Noch wird in München fleißig gebaut – aber das kann womöglich nicht mehr so bleiben.
Foto: Frank Hoermann/Imago

Schon die Errichtung dringend notwendiger Wohnungen an sich ist teuer, aber ein zweiter Kostenblock droht die Stadt zu erdrücken: Pro Wohnung fallen 200 000 Euro an Infrastrukturkosten an – Geld, das München nicht mehr hat.

Von Sebastian Krass

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Die Wohnungsnot in München ist gewaltig, ebenso gewaltig ist der Wille der Politik, den Bau neuer Wohnungen zu ermöglichen – aber kann sich die Stadt Neubaugebiete überhaupt noch leisten, angesichts ihrer Haushaltsnot? Diese Frage diskutieren aktuell hochrangige Mitglieder der Rathauskoalition.

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