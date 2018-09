4. September 2018, 18:17 Uhr München Neue Tempo-Messung

Münchens Autofahrer können ihre Geschwindigkeit bald nicht nur auf dem Tacho, sondern auch an einer Anzeige am Straßenrand ablesen. Die Stadt nimmt in den nächsten Tagen ihre neu beschafften Dialog-Displays in Betrieb. Zunächst sind es zehn Geräte, die an fünf Standorten in Tempo-30-Zonen aufgestellt werden und dort die Geschwindigkeiten anzeigen und speichern. Um die Wirkung auf die Autofahrer zu prüfen, werden die Displays in einigen Testphasen verhüllt. Erste Standorte sind die Eschenrieder, Eversbusch-, Guido-Schneble-, Feldmochinger und Theodor-Storm-Straße.