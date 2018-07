26. Juli 2018, 18:04 Uhr München Neue Sporthalle

München könnte eine neue Sporthalle für 2500 Zuschauer bekommen. Die SPD-Stadtratsfraktion beantragte am Donnerstag eine Prüfung, ob eine bundesligataugliche Halle vor allem für Handball, Volleyball und Hockey errichtet werden kann. Die Arena könnte aber möglicherweise auch für andere Veranstaltungen genutzt werden. Nach Einschätzung von SPD-Sportsprecherin Verena Dietl wird eine Halle dieser Größenordnung schmerzlich vermisst. Derzeit gibt es keine Münchner Mannschaft, die in den höchsten Spielklassen spielt und daher einen solchen Bau benötigt. Die Vereine hätten aber signalisiert, dann aktiv auf einen Aufstieg in die erste oder zweite Bundesliga hinzuarbeiten, was aktuell wegen des Mangels an einer adäquaten Spielstätte gar nicht erst versucht werde.