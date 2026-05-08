Für unseren Newsblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Informationen der Nachrichtenagentur dpa.
Wichtige Updates
Einigung in Koalitionsgesprächen
Politisch entscheidende Tage in München
Mehrere Überraschungen bei den Top-Personalien
Mit den Top-Personalien ihrer künftigen Stadtregierung gelingen der neuen Koalition nach Informationen der Süddeutschen Zeitung gleich mehrere Überraschungen: Die Fraktionen Grüne/Rosa Liste, SPD und FDP/Freie Wähler wollen zwar wie erwartet am kommenden Montag Mona Fuchs (Grüne) zur Zweiten und Verena Dietl (SPD) zur Dritten Bürgermeisterin wählen. Doch die Vergabe der Referate, also der Stadtministerien, weicht vom bisherigen Vorgehen im Stadtrat deutlich ab. Denn die CSU soll als stärkste Kraft der Opposition tatsächlich das Vorschlagsrecht für ein Referat erhalten, dem Vernehmen nach für das Kommunalreferat. Das dürfte ein einzigartiger Vorgang in der jüngeren Stadtpolitik sein.
Oberbürgermeister Dominik Krause (Grüne) hatte schon vor den Koalitionsverhandlungen angekündigt, mit seiner neuen Koalition das Lagerdenken zwischen Regierungsmehrheit und Opposition aufbrechen zu wollen. Dazu passt eine zweite Geste, die von den Freien Wählern ausgeht. Sie werden auf die Möglichkeit verzichten, das ihnen zugeschlagene Kulturreferat mit eigenem Personal zu besetzen und den bisher schon als Interims-Chef tätigen Marek Wiechers vorschlagen. Aus den Verhandlungen heraus waren Gedankenspiele zu hören gewesen, dass der frühere bayerische Kultusminister Michael Piazolo das Amt übernehmen könnte. Er wird als einfacher Stadtrat an der Koalition mitwirken.
Auch bei der FDP kommt es anders, als manche Beobachter erwartet hatten. Sie wird nicht das Referat für Klima- und Umweltschutz besetzen, sondern das IT-Referat. Lukas Köhler, FDP-Stadtchef und früherer Umweltexperte der FDP-Bundestagsfraktion, wurde lange für das Umweltreferat gehandelt. Allerdings könnten hier auch die strengen Qualifikations-Vorgaben für städtische Referenten ein Hinderungsgrund gewesen sein. Das Mobilitätsreferat, wegen des harten Kampfs um die Verkehrswende auch weiterhin eine Schlüsselbehörde, will die Koalition gemeinsam und neutral besetzen.
Die SPD wird in der neuen Koalition die Besetzungshoheit für vier Referate erhalten: Sozialreferat, Kämmerei, Referat für Arbeit und Wirtschaft und Gesundheit. Sein Amt sicher aufgeben muss daher Personalreferent Andreas Mickisch. Gleiches gilt für die Grüne Laura Dornheim, die Leiterin des IT-Referats.
Die Grünen übernehmen neu das Personalreferat und das Planungsreferat und behalten die Hoheit über das Referat für Bildung und Sport, das Baureferat, das Referat für Klima- und Umweltschutz und das Kreisverwaltungsreferat.
Die Amtswechsel oder bestätigenden Wahlen der Referenten werden über die gesamte Periode des neuen Stadtrats erfolgen. Die Stadtminister werden jeweils für sechs Jahre gewählt, ihre Amtszeit ist nicht mit der des Stadtrats abgestimmt.
CSU-Mann Dietrich soll Kommunalreferent werden
Es ist eine außergewöhnliche Geste: Die CSU bekommt einen der städtischen Spitzenposten, obwohl sie nicht Teil der künftigen Stadtregierung ist, sondern in den kommenden sechs Jahren Oppositionsarbeit machen wird. Nun ist auch klar, wie diese Besetzung formal geregelt sein wird. Oberbürgermeister Dominik Krause (Grüne) schlage Alexander Dietrich (CSU) als Kommunalreferenten vor, so steht es nach Informationen der SZ im Koalitionsvertrag. Denn: "Wir setzen gerade in diesen herausfordernden Zeiten auf ein kollegiales Miteinander." Im Kapitel "Personelles" ist Dietrich der einzige künftige Referent, der namentlich genannt wird.
Dietrich, 50, leitete von 2016 bis 2022 das Personal- und Organisationsreferat der Stadt, seit 2023 sitzt er als Abgeordneter für den Stimmkreis München-Moosach im Landtag. OB Krause hat seit seinem Wahlsieg immer wieder erklärt, dass er das strikte Lagerdenken von Regierung und Opposition im Stadtrat aufbrechen wolle. Indem er einen CSU-Politiker für einen der städtischen Top-Jobs vorschlägt, könnte er sich mehr Kooperation bei strittigen Themen erhoffen. Wie das künftig genau ablaufen soll, ist indes unklar.
Die Leitung des Kommunalreferats wird im Herbst frei; aktuell leitet Edwin Grodeke die Behörde kommissarisch und auf dem Ticket der SPD bis Ende September dieses Jahres. Das Referat ist zuständig für die städtischen Märkte, die Forstverwaltung, Immobilien und den Abfallwirtschaftsbetrieb.
Dietrich, 50, leitete von 2016 bis 2022 das Personal- und Organisationsreferat der Stadt, seit 2023 sitzt er als Abgeordneter für den Stimmkreis München-Moosach im Landtag. OB Krause hat seit seinem Wahlsieg immer wieder erklärt, dass er das strikte Lagerdenken von Regierung und Opposition im Stadtrat aufbrechen wolle. Indem er einen CSU-Politiker für einen der städtischen Top-Jobs vorschlägt, könnte er sich mehr Kooperation bei strittigen Themen erhoffen. Wie das künftig genau ablaufen soll, ist indes unklar.
Die Leitung des Kommunalreferats wird im Herbst frei; aktuell leitet Edwin Grodeke die Behörde kommissarisch und auf dem Ticket der SPD bis Ende September dieses Jahres. Das Referat ist zuständig für die städtischen Märkte, die Forstverwaltung, Immobilien und den Abfallwirtschaftsbetrieb.
Alexander Dietrich leitete von 2016 bis 2022 das Personal- und Organisationsreferat der Stadt. Alessandra Schellnegger
Koalition wird Fokus auf den Haushalt legen
Die Koalition steht, das Personaltableau auch, aber wie wollen Grüne/Rosa Liste, SPD und FDP/Freie Wähler regieren, wenn angesichts der maroden Haushaltslage kaum Geld dafür da ist? Zu den dringendsten Aufgaben der kommenden sechs Jahre gehört die Sanierung der Stadtfinanzen. Die Koalition trägt nach Informationen der SZ der dramatischen Lage Rechnung und soll dem Haushalt gleich zu Beginn ihres Vertrags ein zentrales Kapitel widmen.
In den kommenden drei Jahren soll sich das Ergebnis im laufenden Geschäft der Verwaltung um eine halbe Milliarde Euro verbessern. Derzeit bekommt die Stadt mit großer Qual eine kleine schwarze Null hin. Um das Ziel zu erreichen, sollen zum einen die Einnahmen der Stadt erhöht, zum anderen aber durch hartes Sparen die Ausgaben auch deutlich verringert werden. Schon im kommenden Haushaltsplan für 2027 soll ein erster deutlicher Schritt in diese Richtung erfolgen, die Koalition will das Ergebnis hier schon um etwa 250 Millionen Euro verbessern.
In den kommenden drei Jahren soll sich das Ergebnis im laufenden Geschäft der Verwaltung um eine halbe Milliarde Euro verbessern. Derzeit bekommt die Stadt mit großer Qual eine kleine schwarze Null hin. Um das Ziel zu erreichen, sollen zum einen die Einnahmen der Stadt erhöht, zum anderen aber durch hartes Sparen die Ausgaben auch deutlich verringert werden. Schon im kommenden Haushaltsplan für 2027 soll ein erster deutlicher Schritt in diese Richtung erfolgen, die Koalition will das Ergebnis hier schon um etwa 250 Millionen Euro verbessern.
Einigung in Koalitionsgesprächen
München hat eine neue Stadtregierung. Grüne, SPD, FDP, Freie Wähler und Rosa Liste haben sich nach langen Gesprächen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag auf eine gemeinsame Koalition für die kommenden Jahre geeinigt. Bis nach Mitternacht saßen die Verhandler nach Informationen der SZ beisammen, bevor in allen wichtigen Punkten Einigkeit herrschte. Danach soll es erst um die zentralen Personalien gegangen sein, also um die Frage, wer Bürgermeisterin wird und welche Partei welche Referentin oder welchen Referenten auswählen darf.
Dem Vernehmen nach sind noch letzte, als harmlos eingestufte Formalien am Freitagvormittag zu klären. Gleichzeitig wird auch der Koalitionsvertrag auf den neuesten Stand und in Form gebracht. Details der Verhandlungsergebnisse drangen bisher nicht nach außen. Gegen Mittag soll die Einigung öffentlich verkündet werden. Dann sollten auch zumindest die Eckpunkte des politischen Programms der Koalition vorgestellt werden.
Dem Vernehmen nach sind noch letzte, als harmlos eingestufte Formalien am Freitagvormittag zu klären. Gleichzeitig wird auch der Koalitionsvertrag auf den neuesten Stand und in Form gebracht. Details der Verhandlungsergebnisse drangen bisher nicht nach außen. Gegen Mittag soll die Einigung öffentlich verkündet werden. Dann sollten auch zumindest die Eckpunkte des politischen Programms der Koalition vorgestellt werden.
OB Dominik Krause postete am Freitagvormittag auf Instagram dieses Gruppenfoto inklusive einer Mango. Zuletzt hatte er den Namen „Mango“-Koalition statt der Ampel ins Spiel gebracht. Foto: Instagram/obmuenchen
Verhandlungen bis tief in die Nacht geplant
Die Verhandler der künftigen Stadtregierung stellen sich auf eine lange Nacht im Rathaus ein. Seit Mittag sitzen sie schon beisammen, um letzte "Dissense", wie Krause die unterschiedlichen Standpunkte in noch offenen Streitfragen nennt, aufzulösen und das politische Programm für die kommenden sechs Jahre zu Papier zu bringen. Es sei noch einiges zu klären, der Zeitplan sei enorm ambitioniert, ist aus Teilnehmerkreisen zu hören. Krause selbst gibt sich zu Beginn der möglicherweise abschließenden Gespräche zuversichtlich. "Ich bin guter Dinge." Allerdings rechnet auch der Oberbürgermeister damit, dass dafür noch viel Arbeit und Zeit investiert werden müsse. Den gemeinsamen Vorsatz der Grünen, der SPD, der FDP, der Freien Wähler und der Rosa Liste für den Donnerstag beschreibt er so: "Wir gehen erst raus, wenn wir alles gelöst haben."
Zum Finale haben sich die Spitzen aus Parteien und Fraktionen versammelt, die sogenannte Kernverhandlungsgruppe. Sie geht die Ergebnisse der 15 Facharbeitsgruppen noch einmal durch, die in den vergangenen Tagen das Programm einer künftigen Stadtregierung erarbeitet haben. Dabei geht es neben noch offenen inhaltlichen Punkten darum, dass bei der bedrohlichen Haushaltslage auch bei den Ausgaben Disziplin geübt worden ist und kein unbezahlbares Wünsch-dir-was herauskommt.
Am weitesten auseinander liegen dürften die Vorstellungen beim Bau von neuen Wohnungen und beim Mieterschutz. Grüne und SPD wollen möglichst viel bezahlbaren Wohnraum und einen möglichst guten Schutz von Menschen, die den Mietpreis kaum mehr bezahlen können. Vor allem die FDP, aber auch die Freien Wähler dürften allzu strenge Vorgaben ihren Mitgliedern nur schwer vermitteln können.
Sollte kein Einvernehmen zu erzielen sein, könnte die künftige Stadtregierung auf drei Tricks zurückgreifen. Zum einen könnte sie bei einigen wenigen Streitpunkten vereinbaren, dass es dort keine gemeinsame Linie gebe und die Partner sich frei eine Mehrheit im Stadtrat suchen dürften, ohne dass von einem Koalitionsbruch auszugehen ist. Zum anderen könnten unterschiedliche Standpunkte, welche Projekte von welcher Partei zu teuer und also zu streichen sind, dadurch überwunden werden, dass man diese Vorhaben unter einen Finanzierungsvorbehalt stellt, zum Beispiel mit dem Zusatz "soweit finanzierbar" oder ähnlichen Formulierungen. Und zu guter Letzt können Forderungen in sogenannten Nebenabsprachen fixiert werden, die niemand oder zumindest ein Partner oder eine Partnerin offiziell nicht in einem Koalitionsvertrag unterzeichnen will.
Ganz am Ende soll dann noch über Personalien entschieden werden. Zu klären sind folgende Fragen: Wer wird Bürgermeisterin, wer Referentin oder Referent und wie können mögliche Ungleichgewichte noch durch weitere Ämter oder Mitgliedschaften zum Beispiel in Aufsichtsräten von städtischen Unternehmen austariert werden? Freitagfrüh soll der Vertrag dann in der endgültigen Form noch einmal abgestimmt und um Mittag herum der Öffentlichkeit vorgestellt werden, falls der Optimismus von OB Krause berechtigt gewesen sein sollte.
Zum Finale haben sich die Spitzen aus Parteien und Fraktionen versammelt, die sogenannte Kernverhandlungsgruppe. Sie geht die Ergebnisse der 15 Facharbeitsgruppen noch einmal durch, die in den vergangenen Tagen das Programm einer künftigen Stadtregierung erarbeitet haben. Dabei geht es neben noch offenen inhaltlichen Punkten darum, dass bei der bedrohlichen Haushaltslage auch bei den Ausgaben Disziplin geübt worden ist und kein unbezahlbares Wünsch-dir-was herauskommt.
Am weitesten auseinander liegen dürften die Vorstellungen beim Bau von neuen Wohnungen und beim Mieterschutz. Grüne und SPD wollen möglichst viel bezahlbaren Wohnraum und einen möglichst guten Schutz von Menschen, die den Mietpreis kaum mehr bezahlen können. Vor allem die FDP, aber auch die Freien Wähler dürften allzu strenge Vorgaben ihren Mitgliedern nur schwer vermitteln können.
Sollte kein Einvernehmen zu erzielen sein, könnte die künftige Stadtregierung auf drei Tricks zurückgreifen. Zum einen könnte sie bei einigen wenigen Streitpunkten vereinbaren, dass es dort keine gemeinsame Linie gebe und die Partner sich frei eine Mehrheit im Stadtrat suchen dürften, ohne dass von einem Koalitionsbruch auszugehen ist. Zum anderen könnten unterschiedliche Standpunkte, welche Projekte von welcher Partei zu teuer und also zu streichen sind, dadurch überwunden werden, dass man diese Vorhaben unter einen Finanzierungsvorbehalt stellt, zum Beispiel mit dem Zusatz "soweit finanzierbar" oder ähnlichen Formulierungen. Und zu guter Letzt können Forderungen in sogenannten Nebenabsprachen fixiert werden, die niemand oder zumindest ein Partner oder eine Partnerin offiziell nicht in einem Koalitionsvertrag unterzeichnen will.
Ganz am Ende soll dann noch über Personalien entschieden werden. Zu klären sind folgende Fragen: Wer wird Bürgermeisterin, wer Referentin oder Referent und wie können mögliche Ungleichgewichte noch durch weitere Ämter oder Mitgliedschaften zum Beispiel in Aufsichtsräten von städtischen Unternehmen austariert werden? Freitagfrüh soll der Vertrag dann in der endgültigen Form noch einmal abgestimmt und um Mittag herum der Öffentlichkeit vorgestellt werden, falls der Optimismus von OB Krause berechtigt gewesen sein sollte.
OB Krause unterbricht Koalitionsverhandlung für einen kurzen Pressetermin
Als Dominik Krause (Grüne) den Saal des Münchner Presseclubs betritt, nimmt er sich erst einmal Zeit für einen besonderen Gast im Publikum. Der neue Oberbürgermeister der Stadt begrüßt Charlotte Knobloch, Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, in einem kurzen, vertraut wirkenden Gespräch. Zehn Minuten ist er ohnehin schon zu spät dran, da fallen zwei weitere auch nicht mehr ins Gewicht.
Gut gelaunt nimmt Krause dann auf dem Podium Platz, um im Presseclub seinen ersten Auftritt als Oberbürgermeister zu absolvieren. Die Laune wird auch gleich zum Thema, als er auf die Niederlage des FC Bayern in der Champions League am Vorabend angesprochen wird. Er habe das Spiel so weit wie möglich mit den künftigen Partnern der neuen Stadtregierung angeschaut, sagt Krause. Am Ende der Partie sei die Stimmung im Raum aber deutlich schlechter gewesen als zuvor in den Koalitionsverhandlungen.
Die Gespräche der Grünen mit SPD, FDP, Freien Wählern und der Rosa Liste nähern sich der Zielgeraden. Die nächste Runde sei gerade am Donnerstag um 13 Uhr gestartet, deshalb sei er auch nicht pünktlich gewesen, bittet Krause um Verständnis. Der Aufbruch, den er den Münchnerinnen und Münchnern versprochen habe, müsse noch weiter mit Projekten und damit mit Leben gefüllt werden. Natürlich wird er nach dem Stand der Verhandlungen gefragt, doch hier versiegt der routinierte, freundliche Redestrom ziemlich schnell. Was vertraulich ist, soll noch zumindest bis Freitagmittag vertraulich bleiben. Dann soll der neue Koalitionsvertrag nach Möglichkeit präsentiert werden.
Seine große politische Linie beschreibt Krause aber schon: die von ihm gewünschten Investitionen ins Wohnen, in Schulen, Kitas und den öffentlichen Nahverkehr. Das harte Sparen im laufenden Geschäft der Stadt, das die Freiräume dafür erst schaffen soll. Alle künftigen Regierungsparteien müssten Abstriche machen. "Es wird allen Beteiligten auch wehtun", sagt der Oberbürgermeister. Dazu will er Bürokratie abbauen und die Digitalisierung beschleunigen und nennt hier das Vorbild Hamburg: Dort habe man die Beantragung und Abwicklung von Zuschüssen zentralisiert, digitalisiert und lasse zusätzlich ein Tool mit künstlicher Intelligenz (KI) drüberlaufen. "Das ist eine gigantische Ersparnis von Arbeitszeit." Da seine eigene auch knapp bemessen ist in diesen Tagen, bricht Krause nach etwa 45 Minuten schnell wieder auf: Die künftigen Koalitionspartner warten schon im Rathaus, um die Verhandlungen fortzusetzen.
Bevor er allerdings aufspringen und den Saal verlassen kann, wird er noch nach dem Oktoberfest gefragt. Er hoffe, das erste Fass mit zwei bis drei Schlägen anzuzapfen, sagt er. Das habe er auch schon einige Male geschafft. Allerdings sei auf der Wiesn eben alles eine Nummer größer. Das sei wie beim Fußball: "Ein Elfmeter bei einer Weltmeisterschaft fühlt sich anders an als auf dem Trainingsgelände." Der FC Bayern ist gar nicht so weit gekommen. Ob die Verhandler der Koalition ohne Verlängerung und Strafstöße auskommen, wird sich im Laufe des Tages und des Abends zeigen.
Gut gelaunt nimmt Krause dann auf dem Podium Platz, um im Presseclub seinen ersten Auftritt als Oberbürgermeister zu absolvieren. Die Laune wird auch gleich zum Thema, als er auf die Niederlage des FC Bayern in der Champions League am Vorabend angesprochen wird. Er habe das Spiel so weit wie möglich mit den künftigen Partnern der neuen Stadtregierung angeschaut, sagt Krause. Am Ende der Partie sei die Stimmung im Raum aber deutlich schlechter gewesen als zuvor in den Koalitionsverhandlungen.
Die Gespräche der Grünen mit SPD, FDP, Freien Wählern und der Rosa Liste nähern sich der Zielgeraden. Die nächste Runde sei gerade am Donnerstag um 13 Uhr gestartet, deshalb sei er auch nicht pünktlich gewesen, bittet Krause um Verständnis. Der Aufbruch, den er den Münchnerinnen und Münchnern versprochen habe, müsse noch weiter mit Projekten und damit mit Leben gefüllt werden. Natürlich wird er nach dem Stand der Verhandlungen gefragt, doch hier versiegt der routinierte, freundliche Redestrom ziemlich schnell. Was vertraulich ist, soll noch zumindest bis Freitagmittag vertraulich bleiben. Dann soll der neue Koalitionsvertrag nach Möglichkeit präsentiert werden.
Seine große politische Linie beschreibt Krause aber schon: die von ihm gewünschten Investitionen ins Wohnen, in Schulen, Kitas und den öffentlichen Nahverkehr. Das harte Sparen im laufenden Geschäft der Stadt, das die Freiräume dafür erst schaffen soll. Alle künftigen Regierungsparteien müssten Abstriche machen. "Es wird allen Beteiligten auch wehtun", sagt der Oberbürgermeister. Dazu will er Bürokratie abbauen und die Digitalisierung beschleunigen und nennt hier das Vorbild Hamburg: Dort habe man die Beantragung und Abwicklung von Zuschüssen zentralisiert, digitalisiert und lasse zusätzlich ein Tool mit künstlicher Intelligenz (KI) drüberlaufen. "Das ist eine gigantische Ersparnis von Arbeitszeit." Da seine eigene auch knapp bemessen ist in diesen Tagen, bricht Krause nach etwa 45 Minuten schnell wieder auf: Die künftigen Koalitionspartner warten schon im Rathaus, um die Verhandlungen fortzusetzen.
Bevor er allerdings aufspringen und den Saal verlassen kann, wird er noch nach dem Oktoberfest gefragt. Er hoffe, das erste Fass mit zwei bis drei Schlägen anzuzapfen, sagt er. Das habe er auch schon einige Male geschafft. Allerdings sei auf der Wiesn eben alles eine Nummer größer. Das sei wie beim Fußball: "Ein Elfmeter bei einer Weltmeisterschaft fühlt sich anders an als auf dem Trainingsgelände." Der FC Bayern ist gar nicht so weit gekommen. Ob die Verhandler der Koalition ohne Verlängerung und Strafstöße auskommen, wird sich im Laufe des Tages und des Abends zeigen.
Politisch entscheidende Tage in München
Herzlich willkommen zu unserem Newsblog für die kommenden, politisch wichtigen Tage in München. Hier werden wir die Entwicklungen im Rathaus aufgreifen. Es stehen etliche Entscheidungen an.
Arbeit am Koalitionsvertrag
Arbeit am Koalitionsvertrag
- An diesem Donnerstag feilen Vertreter von Grünen, SPD, FDP, Freien Wählern und Rosa Liste noch am Koalitionsvertrag der erweiterten Münchner Ampel (Grün, Rot, Gelb, Orange, Rosa).
- Am Freitag soll der Vertrag, in dem die wichtigsten politischen Ziele für die kommenden sechs Jahre festgelegt sind, dann öffentlich vorgestellt werden.
Parteitage der Koalitionsmitglieder
- Am Wochenende lassen die Parteien ihre Mitglieder auf Parteitagen darüber abstimmen. Den Anfang macht am Freitagabend die FDP, am Samstagvormittag folgt die SPD. Die Grünen (mit der Rosa Liste) treffen sich am Samstagabend. Die Freien Wähler veranstalten keinen Parteitag, ihnen reicht ein Vorstandsbeschluss.
- Voraussichtlich am Sonntag werden die Partei- und Fraktionsspitzen im Rathaus ihre Unterschriften unter die Vereinbarung setzen.
Konstituierende Sitzung im Stadtrat
Am Montagvormittag kommt der neu gewählte Stadtrat zum ersten Mal in seiner konstituierenden Sitzung zusammen. Dabei wird auch der neue Oberbürgermeister Dominik Krause (Grüne) vereidigt. Die Amtskette umhängen wird ihm sein Amtsvorgänger Dieter Reiter (SPD). Es wird Reiters erster öffentlicher Auftritt seit seiner Niederlage gegen Krause in der Stichwahl am 22. März. Auch eine Rede hat der frühere OB angekündigt. Am Montagnachmittag soll dann im Stadtrat die Wahl der Zweiten und Dritten Bürgermeisterinnen stattfinden. Aller Voraussicht nach gehen die beiden Posten an Mona Fuchs (Grüne) und Verena Dietl (SPD). Wer in der neuen Stadtregierung sonst noch Schlüsseljobs übernehmen könnte, haben mein Kollege Heiner Effern und ich hier aufgeschrieben: