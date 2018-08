22. August 2018, 06:47 Uhr München Neue Plätze für Rikschas

Für Rikschas gibt es in der Innenstadt nun neue Standplätze. Einer befindet sich am U-Bahn-Aufgang Marienplatz vor dem Café Rischart, der zweite an der Ecke Neuhauser Straße/Ettstraße. Beide Standplätze sind in der Fußgängerzone - und weil es das Kreisverwaltungsreferat (KVR) stets sehr genau nimmt, müssen die Fahrer ihre Radltaxis zwischen neun und 21 Uhr zu den Standplätzen hin respektive von dort wegschieben. Die Fahrer nehmen dies laut KVR aber in Kauf, um sich weiterhin an zentraler Position aufstellen zu können.