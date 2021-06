Das Deutsche Theatermuseum hat eine neue Chefin: Dorothea Volz übernimmt von 1. September an die Leitung des Münchner Hauses, "ein Glücksgriff" für die Einrichtung, wie Kunstminister Bernd Sibler findet. Sie folgt der bisherigen Leiterin Claudia Blank nach, die in den Ruhestand getreten ist.

Volz ist derzeit noch stellvertretende Direktorin der Theaterwissenschaftlichen Sammlungen am Institut für Medienkultur und Theater an der Universität Köln. Zuvor arbeitete sie als Referentin für Kommunikation und Marketing an der Semperoper Dresden, promovierte 2015 am Institut für Film-, Theater- und empirische Kulturwissenschenschaft. Ihre künftige Aufgabe sieht sie darin, den Umgang mit dem kulturellen Erbe aktiv zu gestalten, Sammlungsstrategien zu befragen, neue Perspektiven einzunehmen, digitale Zugänge zu eröffnen und den Dialog mit Wissenschaft, Kultur und Stadtgesellschaft weiterzuentwickeln.