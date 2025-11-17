Zum Hauptinhalt springen

Münchner AltstadtNeubaupläne für das Bogner-Haus stehen auf der Kippe

Lesezeit: 2 Min.

Um die Zukunft des Bogner-Hauses wird derzeit vor dem Verwaltungsgericht gestritten.
Um die Zukunft des Bogner-Hauses wird derzeit vor dem Verwaltungsgericht gestritten. (Foto: Florian Peljak)

Das markante Gebäude an der Residenzstraße soll abgerissen und neu errichtet werden. Dagegen liegen mehrere Nachbarschaftsklagen vor – und eine davon schätzt das Verwaltungsgericht als durchaus aussichtsreich ein.

Von Patrik Stäbler

Die Residenzstraße in der Altstadt hat erst kürzlich bei einer Studie des Immobilienverbands Deutschland Süd zur Einzelhandelsfluktuation in München einen Spitzenplatz belegt. So gab es dort binnen eines Jahres in fast jedem fünften Geschäft einen Mieterwechsel – mehr als in jeder anderen prominenten Einkaufsmeile der Stadt.

Zur SZ-Startseite

ExklusivImmobilien in der Fußgängerzone
:Ein Phantom kauft die Münchner Innenstadt auf

Hirmer, Sport Schuster, Kaut-Bullinger – der Münchner Investor Erich Schwaiger erwirbt binnen weniger Tage Top-Immobilien in bester Lage. Zudem wirft er ein Auge auf die Alte Akademie und das Tietz-Haus am Bahnhof. Die Branche rätselt: Was steckt hinter den Plänen?

SZ PlusVon Sebastian Krass

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite