Von Sebastian Krass

„Ein neues Wohnquartier nah an der Natur“, so wirbt die Bayerische Hausbau auf ihrer Homepage für ihr Neubaugebiet in Freimann. 600 Wohnungen will das Unternehmen bauen, direkt am Garchinger Mühlbach und nahe zum Englischen Garten. Bereits im vergangenen Jahr hat der Stadtrat die Pläne gebilligt.