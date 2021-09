Von Martin Bernstein

Beim Spazierengehen mit ihrem Hund ist eine Münchnerin am Montagabend überfallen und Opfer eines Sexualdelikts geworden. Dass der Täter, nach dem jetzt gefahndet wird, von der Frau abließ, ist einem weiteren Spaziergänger zu verdanken, der beherzt eingriff. Allerdings ging er danach weiter, ohne bei der Frau zu bleiben. Weil er ein wichtiger Zeuge ist, sucht die Polizei auch ihn.

Die Tat ereignete sich am Montag gegen 20.25 Uhr in einer Grünanlage an der Sipplinger Straße im Münchner Stadtteil Neuaubing. Als die 51-Jährige an einem Gebüsch vorbeiging, sprang nach ihren Angaben ein Mann hervor und zog die Frau in das Unterholz. Anschließend warf er sie zu Boden und versuchte sie zu vergewaltigen. Die Münchnerin rief dabei lautstark um Hilfe.

Ein bislang unbekannter männlicher Spaziergänger, der zur selben Zeit mit seinem Hund in der Grünanlage unterwegs war, wurde durch die Hilferufe auf die Situation aufmerksam. Er habe mit seiner Taschenlampe - möglicherweise auch mit dem Handy - in das Gebüsch hinein- und den Täter angeleuchtet, berichtete die Frau. Der Angreifer ließ daraufhin von seinem Opfer ab und flüchtete aus der Grünanlage in Richtung Sipplinger Straße. Während die Frau unmittelbar nach der Tat per Notruf die Polizei verständigte, ging der unbekannte Helfer mit seinem Hund einfach weiter.

Die Einsatzzentrale der Münchner Polizei schickte sofort mehr als zehn Streifenwagen zum Tatort. Doch eine mehr als einstündige Fahndung nach dem Täter blieb erfolglos. Durch den Angriff wurde die 51-Jährige nach Polizeiangaben leicht verletzt, eine ärztliche Versorgung sei jedoch vor Ort nicht erforderlich gewesen.

Das Fachkommissariat 15 der Münchner Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Frau konnte ihren Peiniger beschreiben: Der Mann hatte demnach schwarze Hautfarbe, war etwa 1,80 Meter groß, 20 bis 30 Jahre alt und hager. Er trug dunkle Kleidung. Wer Hinweise zu dem Vorfall in der Grünanlage zwischen Sipplinger Straße und Überlinger Weg geben kann, soll sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 15, Telefon 089/2910-0, in Verbindung setzen.

Ein besonders wichtiger Zeuge wäre für die Ermittler natürlich der Mann, der die Frau vor noch Schlimmerem bewahrte. Da er ebenfalls mit seinem Hund unterwegs war, ist nicht ausgeschlossen, dass er in der Nähe wohnt.