Eine Frau ist in ihrer Wohnung in Neuaubing mitten in der Nacht von drei Männern überfallen worden. Wie die Polizei mitteilt, drangen die Täter am Dienstag gegen 4.30 Uhr gewaltsam in die Wohnung im achten Obergeschoss des Mehrfamilienhauses ein. Sie trugen Sturmmasken und waren mit Schlagstöcken bewaffnet.