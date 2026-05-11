Sie sieht ein bisschen aus wie eine Goldmedaille, und als Alt-OB Dieter Reiter (SPD) dem neuen Oberbürgermeister Dominik Krause (Grüne) die Amtskette umhängt, erinnert das an Szenen von den Olympischen Spielen. Nur dass der Geehrte im Saal des Alten Rathauses Anzug und Krawatte trägt. Krause neigt leicht den Kopf, damit sein Vorgänger ihm das Accessoire anlegen kann. Ein Handschlag, eine Umarmung, Reiter will zurück zu seinem Platz, doch Krause winkt ihn noch mal her für gemeinsame Fotos.
Emotionaler Start im StadtratFreude, Tränen und ein besonderes Lied für Dominik Krause
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In seiner Antrittsrede schlägt Münchens neuer Oberbürgermeister eine historische Brücke zu einem politischen Vorbild – dann wird es emotional, bis schließlich Tränen fließen.
Von Heiner Effern, Anna Hoben und Sebastian Krass
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