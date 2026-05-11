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Emotionaler Start im StadtratFreude, Tränen und ein besonderes Lied für Dominik Krause

Lesezeit: 4 Min.

Der neue Oberbürgermeister Dominik Krause (Grüne) bekommt die Amtskette von seinem Vorgänger Dieter Reiter (SPD) überreicht.
Der neue Oberbürgermeister Dominik Krause (Grüne) bekommt die Amtskette von seinem Vorgänger Dieter Reiter (SPD) überreicht. Peter Kneffel/dpa

In seiner Antrittsrede schlägt Münchens neuer Oberbürgermeister eine historische Brücke zu einem politischen Vorbild – dann wird es emotional, bis schließlich Tränen fließen.

Von Heiner Effern, Anna Hoben und Sebastian Krass

Sie sieht ein bisschen aus wie eine Goldmedaille, und als Alt-OB Dieter Reiter (SPD) dem neuen Oberbürgermeister Dominik Krause (Grüne) die Amtskette umhängt, erinnert das an Szenen von den Olympischen Spielen. Nur dass der Geehrte im Saal des Alten Rathauses Anzug und Krawatte trägt. Krause neigt leicht den Kopf, damit sein Vorgänger ihm das Accessoire anlegen kann. Ein Handschlag, eine Umarmung, Reiter will zurück zu seinem Platz, doch Krause winkt ihn noch mal her für gemeinsame Fotos.

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