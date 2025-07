Wo einst die Deutsche Bank eine Filiale hatte, eröffnet nun nach Jahren des Leerstands Nespresso einen Laden – direkt am Marienplatz. Warum es den Anbieter von Kaffeepulver in Alubecherchen dorthin zieht.

Von Catherine Hoffmann

Besser geht’s nicht: direkt am Marienplatz, Rathaus und Mariensäule in Sichtweite, höchste Kundenfrequenz – vermutlich allerdings auch höchste Mietpreise: Nach langem Leerstand ist nun Nespresso ins Eckhaus am Marienplatz 21 eingezogen. Der Pionier der Kaffeekapseln eröffnet auf mehr als 600 Quadratmetern an diesem Donnerstag das erste Nespresso House in Deutschland. Dort kann man nicht nur Kaffeekapseln und -maschinen kaufen, hier gibt es auch eine Café-Bar, ein Fenster für den Straßenverkauf und sogar eine Außenterrasse.