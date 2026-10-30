Wie will man an die Opfer des Nationalsozialismus erinnern, wenn eines Tages der letzte Zeitzeuge nicht mehr da ist? Auf der Suche nach einer angemessenen Erinnerungskultur , die zumindest annähernd so eindrucksvoll wirkt wie die Überlieferungen der Überlebenden der Schreckensherrschaft des NS-Regimes, schlagen Kommunen und Gedenkstätten neue Wege ein. Auch in München wird es demnächst einen Erinnerungsort für die von den Nazis Verfolgten und Ermordeten geben, der über ein herkömmliches Denkmal hinausgeht.

Wie der Kulturausschuss im Stadtrat beschlossen hat, soll am Platz der Opfer des Nationalsozialismus eine Installation mit dem Namen „Das Feld“ eingerichtet werden. Den Planungen zufolge soll sie aus Lärchenbrettern bestehen, an deren Spitze Halme aus Glasfaser mit LEDs angebracht werden.

Das Besondere: Diese können die Besucherinnen und Besucher an Ort und Stelle zum Leuchten bringen – genau wie Menschen aus aller Welt. Am Denkmal wird der Pulsschlag der Besucher gemessen, an dem sich dann die Beleuchtung orientiert. „Das ist eine berührende Geste, die eine Verbindung zu den Opfern schafft“, sagt David Süß, kulturpolitischer Sprecher der Grünen im Münchner Stadtrat. Auf Touchscreens kann zudem das individuelle Schicksal der Münchner NS-Opfer nachgelesen werden.

Um in der Datenbank nach einzelnen Namen zu suchen, muss man nicht unbedingt auf dem Platz sein – über das Internet lässt sich auch von zu Hause darauf zugreifen. Auch diese Aktivitäten wirken sich auf das Licht am Denkmal aus und bringen die Halme zum Leuchten. Der von einer Fachjury ausgewählte und in Abstimmung mit Münchner Opfergruppen erarbeitete Entwurf der Künstlerinnen und Künstler von Ars Electronica Futurelab zeige, „wie moderne Erinnerungskultur funktioniert“, sagt Süß.

Neue Erkenntnisse lassen die Historie in neuem Licht erscheinen

Erinnerungsorte sind nach Historikern wie Pierre Nora essenziell dafür, dass sich Gesellschaften mit ihrer Vergangenheit befassen –nur so rücken historische Ereignisse ins kollektive Gedächtnis. Wie und woran sich eine Gesellschaft erinnert, ist nach Nora in demokratischen Systemen ein Prozess, der immer wieder neu ausdiskutiert werden muss. Denn zum einen sind die Kapazitäten der gemeinsamen Erinnerung laut dem französischen Soziologen Maurice Halbwachs begrenzt. Zum anderen veränderten sich die Umstände der gemeinsamen Erinnerung immer wieder.

Das geschieht entweder dadurch, dass neue Erkenntnisse die historischen Ereignisse in neuem Licht erscheinen lassen. Oder aber es ist aufgrund neuer Gegebenheiten eine Reform der bisherigen Erinnerungsarbeit notwendig. Bezogen auf die deutsche NS-Vergangenheit zählt darunter die Tatsache, dass es in wenigen Jahren keine Zeitzeugen mehr geben wird.

In München gab es deshalb schon seit 2018 Überlegungen für einen Erinnerungsort, an dem die Namen und das individuelle Schicksal der Opfer des NS-Regimes im Vordergrund stehen. Überlegungen im Hinblick auf eine Ziegelmauer zwischen dem Hofgarten und dem Englischen Garten fanden nicht genügend Unterstützer. 2022 stimmte der Stadtrat schließlich für ein digitales und interaktives Namensdenkmal, das nun nach der Auswahl des Entwurfs weiter konkretisiert werden kann. Wann das neue Denkmal eröffnet wird, steht bislang nicht fest. Zunächst müssen zahlreiche technische Fragen geklärt werden.