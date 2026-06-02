Dorit Zimmermann vom Bund Naturschutz weiß genau, welche Bäume es in der Stadt braucht, um dem Klimawandel begegnen zu können. Doch die zunehmende Hitze ist nicht das Einzige, was den Pflanzen zusetzt.

Dorit Zimmermann hat den Alten Südlichen Friedhof als Treffpunkt fürs Interview vorgeschlagen. Hier zeige sich exemplarisch, sagt die Baum-Expertin von der Kreisgruppe des Bund Naturschutz, welche Bäume in München eine Zukunft haben – und welche eher nicht. Im Interview erklärt Dorit Zimmermann, wie sich die Baumwelt in der Stadt angesichts des Klimawandels wandeln muss, mit welchen Problemen Eschen, Ulmen und Linden zu kämpfen haben, und wieso man Arten wie Platanen und Ginkgo künftig häufiger sehen wird.