Ein Anruf in letzter Minute soll den europäischen Fußball vor einer Blamage retten. Entsetzt habe sich der Vorstandsvorsitzende des FC Bayern, Jan-Christian Dreesen, am Vorabend bei ihm gemeldet, erzählte Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) am Mittwoch im Stadtrat. Auch im Namen des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) und des europäischen Verbands Uefa wollte Dreesen wissen, was da los ist. Denn ein solches Verhalten sind die Granden des Sports nicht gewöhnt: Die Uefa will die Finalrunde ihrer Nations League, eines Wettbewerbs der Nationalmannschaften, im Juni 2025 gerne in der Arena des FC Bayern in Fröttmaning sowie in Stuttgart ausrichten. Doch die Stadt München hat keine Lust darauf.