Das Blatt gehört in der Weimarer Republik zu den Hauptfeinden der Nazis. Immer wieder ist es Ziel von Gewalttaten. Die „Post“-Redakteure schreiben gegen die „Dolchstoßlegende“ an, wollen Hitler und seine Leute aber auch persönlich verächtlich machen.

Die Redakteure der Münchener Post sind es fast schon gewohnt, dass ihr Verlagsgebäude am Altheimer Eck und sie selbst Ziel rechtsextremistischer Gewalttäter sind. Im Oktober 1921 feuerten Rechtsradikale Schüsse auf Erhard Auer, den Chefredakteur des Blatts und bayerischen SPD-Vorsitzenden, der sich gerade auf dem nächtlichen Heimweg befand. Auer kam unverletzt davon. In der Redaktion der Post klirrten immer mal wieder die Scheiben, eingeworfen von Nazi-Schlägertrupps. Am 12. Juni 1922 flogen drei zusammengebundene Handgranaten durch ein Erdgeschossfenster ins Innere. Weil die Zündschnur versagte, explodierten die Sprengkörper nicht.