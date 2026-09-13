Zum Hauptinhalt springen

Nationalsozialist Hanns JohstDer Gewalt und Mord verherrlichende Schriftsteller

Lesezeit: 8 Min.

Hanns Johst, Schriftsteller und ehemaliger Präsident der Reichsschrifttumskammer.
Hanns Johst, Schriftsteller und ehemaliger Präsident der Reichsschrifttumskammer.
Foto: SZ Photo/picture alliance / SZ Photo

Hanns Johst gilt als verheißungsvoller Dramatiker – doch er ist auch glühender Nazi, schreibt seinem „Freund Heini Himmler“ Briefe und will Thomas Mann inhaftieren. Wie konnte er bis 1978 unbehelligt bei Starnberg leben?

Von Wolfgang Görl

SZ bei Google bevorzugen

In seinem 1935 erschienenen Propagandabuch „Maske und Gesicht – Reise eines Nationalsozialisten von Deutschland nach Deutschland“ berichtet Hanns Johst, Präsident der „Reichsschrifttumskammer“ und enger Freund des SS-Führers Heinrich Himmler, über einen Spaziergang durch München, in dessen Verlauf Erinnerungen an alte Zeiten, an seine Studienjahre, an die „braune Milch des Salvator“ und die „dampfende Weißwurst“ hochkommen. Von seiner „Liebe zu dieser Stadt“ spricht Johst – und lässt im feierlichen Ton den Satz folgen: „Hier ist das Bethlehem der Hitler-Bewegung.“

Zur SZ-Startseite

NSDAP-Mitgliederkartei
:Wie ein mutiger Mensch die Nazi-Akten rettete

Acht Millionen Mitgliederkarten der NSDAP wollten die Nazis in einer Papiermühle in Freimann bei München vernichten lassen. Doch Betriebsleiter Hanns Huber versteckte die Akten unter Lebensgefahr. Und dann wollten die Amerikaner sie erst gar nicht haben.

SZ PlusVon Linus Freymark

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite