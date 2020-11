Das Bayerische Nationalmuseum hat drei französische Tapisserien des 18. Jahrhunderts an die Erben von Albert von Goldschmidt-Rothschild restituiert. Die drei großformatigen Bildteppiche zeigen Küstenlandschaften mit Städten, Leuchttürmen, Schiffen und Seevögeln. Vermutlich gehörten sie zur Ausstattung des 1845 in Frankfurt von den Großeltern Albert von Goldschmidt-Rothschilds errichteten "Neuen Palais an der Grünen Burg", das die Familie 1935 nach zunehmenden Repressalien durch das NS-Regime aufgeben musste. Im Mai 1936 wurden die Bildteppiche bei Hugo Helbing in Frankfurt am Main versteigert und gelangten in den Besitz der NS-Größe Hermann Göring. Aus der umfangreichen "Kunst-Sammlung", die Hermann Göring durch Kauf, Raub und Nötigung anhäufte, werden etwa 400 Objekte seit den Sechzigerjahren im Bayerischen Nationalmuseum verwahrt. Zusammen mit weiteren Textilien mit NS-Provenienz wurden die Bildteppiche 2017 im Rahmen eines von der Ernst von Siemens Kunststiftung und dem Bayerischen Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst geförderten Projekts untersucht, dokumentiert und in die Lost-Art-Datenbank eingestellt.

Die Identifizierung erwies sich als schwierig, da die Tapisserien zwischen 1936 und 1939 mehrfach verändert worden waren. Erst im März 2019 konnten sie zweifelsfrei der Sammlung Goldschmidt-Rothschild zugeordnet werden.