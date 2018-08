24. August 2018, 07:08 Uhr München Nasse Straßenreinigung

Damit die Kehrfahrzeuge nicht allzu viel Staub aufwirbeln, will CSU-Stadtrat Richard Quaas die Münchner Straßen künftig wieder nass reinigen lassen. Aus Gründen der Luftqualität sei es sinnvoll, dieses früher übliche System wieder einzuführen - in Städten wie New York, Mailand, Rom, Florenz, Paris oder Marseille werde Wasser verwendet, um den Staub zu binden. Quaas will nun von der Münchner Verwaltung wissen, welche Gründe es gab, die Nassreinigung einzustellen.