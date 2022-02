Dieter Hallervorden bekommt am Samstag den Karl-Valentin-Orden in Berlin überreicht.

Seit einem Jahr wartet Schauspieler, Kabarettist, Sänger und Intendant Dieter Hallervorden auf seinen Karl-Valentin-Orden - nun ist es so weit: Weil wegen der Corona-Pandemie der "Große Narrhalla Ball Soirée Münchner Leben" auch dieses Jahr abgesagt werden musste, hat die Münchner Faschingsgesellschaft Narhalla beschlossen, den Orden nach Berlin zu bringen, um ihn dort in Hallervordens Schlosspark-Theater an diesem Samstag um 16 Uhr zu verleihen.

Hallervorden wird ausgezeichnet, weil er durch "sein unglaublich facettenreiches Schaffen" besteche, wie es in der Begründung heißt. Der Komiker verstehe es exzellent, "die deutsche Sprache auf vielfältigste Weise zu nutzen" und "kreative Wortschöpfungen" wie "Palim palim" oder und "Zumsel" zu schaffen. Die Laudatio hält Simone Rethel-Heesters.