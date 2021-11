Von Sonntag an gilt in U-Bahnen, Trams und Bussen wieder die FFP2-Maskepflicht. Dies teilte die MVG am Freitag mit. Grund sei die neue Stufe Gelb der Krankenhausampel, die am Wochenende in Kraft tritt. In Bayern lagen laut dem Landesgesundheitsamt am Freitag 538 Covid-Patienten im Krankenhaus, bereits bei 450 springt die neue Ampel um. Dann greift bayernweit die FFP2-Maskenpflicht.