Nahverkehr in München:Grün-Rot stoppt 365-Euro-Ticket

Nahverkehr in München

Günstigere Preise, mehr Passagiere und damit mehr Klimaschutz? Daraus wird in München nichts. Bei der Finanzierung gebe es zu viele offene Fragen. Die Opposition reagiert empört auf das Nein der Rathaus-Mehrheit.

Von Andreas Schubert

Dass mit günstigen Fahrpreisen mehr Menschen für den öffentlichen Nahverkehr zu gewinnen sind, da ist sich der Münchner Stadtrat fraktionsübergreifend einig. Ein 365-Euro-Ticket, das für alle Münchnerinnen und Münchner gelten soll, könnte ein Ansatz sein. Doch die grün-rote Stadtratsmehrheit lehnte das Ticket am Mittwoch in der Vollversammlung ab. Letztendlich scheiterte es an der Frage der Finanzierung.

Dem Beschluss ging eine lebhafte Debatte voraus, ob sich die Stadt das Ticket leisten sollte oder überhaupt könnte. Im Dezember hatten CSU, ÖDP/Freie Wähler und die Linke beantragt, spätestens zum Fahrplanwechsel 2023 das 365-Euro-Ticket einzuführen, das im gesamten MVV-Gebiet gültig sein soll.

Das Ticket, so die Argumentation des Dreierbündnisses, wäre ein echter Schritt hin zu einer klimagerechten und sozialen Verkehrspolitik in der Stadt. Andere Städte wie Wien, Nürnberg oder Wiesbaden machten es vor. Gleichwohl sei es nötig, weiter und "ganz massiv" in den Ausbau von Infrastruktur für ÖPNV und Personal zu investieren. Die jährlichen Kosten für die Stadt schätzten die Antragsteller auf 110 Millionen Euro, während die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) eher von einem "Fass ohne Boden" sprach.

Grüne und SPD bekannten sich zwar zum 365-Euro-Ticket. Die Finanzierung müsse aber der Freistaat übernehmen, nicht die Stadt. Zur Erinnerung: Ministerpräsident Markus Söder (CSU) schlug das Ticket im Wahlkampf 2018 vor. Im Koalitionsvertrag der Staatsregierung ist es auch festgehalten - allerdings ohne Zeitangabe. Bisher ist von einer Einführung 2030 die Rede.

Auch die Münchner Verkehrsgesellschaft und das Wirtschaftsreferat lehnen das Ticket bislang ab, da es einer adäquaten Finanzierung des ÖPNV durch dessen Nutzer widerspreche. CSU-Fraktionschef Manuel Pretzl kritisierte das ablehnende Votum, die Stadtregierung lotse den ÖPNV aufs Abstellgleis. ÖDP-Fraktionschef Tobias Ruff bezeichnete Grün-Rot als "Abrissbirne, die den Klimaschutz zerstört, anstatt ihn voranzutreiben."